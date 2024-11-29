Обманчиво кажутся безопасными: какие продукты со стола запрещено давать котам (список)

Хвостатые могут потреблять некоторые продукты, которые также любят и люди, однако это не означает, что эта пища — полезна для них. Например, хлеб — нетоксичен для пушистиков, но делиться им не рекомендуют.

Владельцы кошек могут ошибочно полагать, что домашним питомцам подходит еда с общего стола. Однако принцип "что ем я, то будет есть и пушистик" — далек от идеала. Почему это так, объяснили на портале Catster.

Почему котам нельзя хлеб и выпечку

Во время пандемии многие люди решили попробовать себя в домашнем хлебопроизводстве. Но, независимо от того, выпекаете вы собственный хлеб дома или покупаете его в супермаркете, давать его коту нежелательно. Это касается и другой выпечки, в частности кексов и пирожных.

Технически коты могут есть хлеб, токсичным для них он не является и в краткосрочной перспективе вряд ли нанесет вред. Однако коты не нуждаются в выпечке в своем рационе.

Обычный хлеб рекомендуют давать хвостатым разве что изредка, как особое лакомство, и в умеренных количествах. Если же говорить о пирожных, печенье и кексах, то их лучше вообще не пробовать питомцам. Выпечка тоже не токсична, но часто содержит много сахара и жира. Сладкие булочки, например, могут вызвать у кота расстройство желудка.

Хлебом, который содержит токсичные для кота ингредиенты, делиться запрещено. Это может быть, например, шоколадный или кофейный кекс, пирожок с луком или выпечка, приправленная чесноком.

В целом хлеб — безопасный, но ненужный и бесполезный для кошек продукт. Если пушистик съест его слишком много, это ведет к вздутию, тошноте и рвоте.

Какие продукты запрещено давать котам

Специалист по поведению животных Оксана Галан опубликовала список опасных для пушистиков продуктов, туда вошли:

алкоголь;

кофе;

шоколад;

конфеты;

зеленый лук;

репчатый лук;

чеснок;

сырая рыба;

молоко;

кокосовое молоко;

орехи;

семена;

кости;

жирные обрезки;

виноград и изюм;

жевательная резинка;

дрожжевое тесто;

сырые яйца;

специи;

корм для собак.

Кроме того, для кошек опасны биодобавки, комплексы витаминов и микроэлементов, предназначенные для людей. Медикаменты же не следует давать без консультации ветеринара.

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