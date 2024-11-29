Обманчиво кажутся безопасными: какие продукты со стола запрещено давать котам (список)
Хвостатые могут потреблять некоторые продукты, которые также любят и люди, однако это не означает, что эта пища — полезна для них. Например, хлеб — нетоксичен для пушистиков, но делиться им не рекомендуют.
Владельцы кошек могут ошибочно полагать, что домашним питомцам подходит еда с общего стола. Однако принцип "что ем я, то будет есть и пушистик" — далек от идеала. Почему это так, объяснили на портале Catster.
Почему котам нельзя хлеб и выпечку
Во время пандемии многие люди решили попробовать себя в домашнем хлебопроизводстве. Но, независимо от того, выпекаете вы собственный хлеб дома или покупаете его в супермаркете, давать его коту нежелательно. Это касается и другой выпечки, в частности кексов и пирожных.
Технически коты могут есть хлеб, токсичным для них он не является и в краткосрочной перспективе вряд ли нанесет вред. Однако коты не нуждаются в выпечке в своем рационе.
Обычный хлеб рекомендуют давать хвостатым разве что изредка, как особое лакомство, и в умеренных количествах. Если же говорить о пирожных, печенье и кексах, то их лучше вообще не пробовать питомцам. Выпечка тоже не токсична, но часто содержит много сахара и жира. Сладкие булочки, например, могут вызвать у кота расстройство желудка.
Хлебом, который содержит токсичные для кота ингредиенты, делиться запрещено. Это может быть, например, шоколадный или кофейный кекс, пирожок с луком или выпечка, приправленная чесноком.
В целом хлеб — безопасный, но ненужный и бесполезный для кошек продукт. Если пушистик съест его слишком много, это ведет к вздутию, тошноте и рвоте.
Какие продукты запрещено давать котам
Специалист по поведению животных Оксана Галан опубликовала список опасных для пушистиков продуктов, туда вошли:
- алкоголь;
- кофе;
- шоколад;
- конфеты;
- зеленый лук;
- репчатый лук;
- чеснок;
- сырая рыба;
- молоко;
- кокосовое молоко;
- орехи;
- семена;
- кости;
- жирные обрезки;
- виноград и изюм;
- жевательная резинка;
- дрожжевое тесто;
- сырые яйца;
- специи;
- корм для собак.
Кроме того, для кошек опасны биодобавки, комплексы витаминов и микроэлементов, предназначенные для людей. Медикаменты же не следует давать без консультации ветеринара.
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