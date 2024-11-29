Оманливо здаються безпечними: які продукти зі столу заборонено давати котам (список)

Хвостаті можуть споживати деякі продукти, які також люблять і люди, однак це не означає, що ця їжа — корисна для них. Наприклад, хліб — нетоксичний для пухнастиків, але ділитися ним не рекомендують.

Власники котів можуть помилково думати, що домашнім улюбленцям підходить їжа із загального столу. Однак принцип "що їм я, те їстиме й пухнастик" — далекий від ідеалу. Чому це так, пояснили на порталі Catster.

Чому котам не можна хліб і випічку

Під час пандемії багато людей вирішили спробувати себе в домашньому хліборобстві. Але, незалежно від того, випікаєте ви власний хліб вдома чи купуєте його в супермаркеті, давати його коту не слід. Це стосується й іншої випічки, зокрема кексів та тістечок.

Технічно коти можуть їсти хліб, токсичним для них він не є і в короткостроковій перспективі навряд завдасть шкоди. Однак коти не потребують випічки у своєму раціоні.

Звичайний хліб рекомендують давати хвостатим хіба що зрідка, як особливі ласощі, і в помірних кількостях. Якщо ж говорити про тістечка, печиво та кекси, то їх краще взагалі не куштувати улюбленцям. Випічка теж не те щоб токсична, але часто містить багато цукру й жиру. Солодкі булочки, наприклад, можуть спричинити у кота розлад шлунку.

Хлібом, який містить токсичні для кота інгредієнти, ділитися заборонено. Це може бути, наприклад, шоколадний або кавовий кекс, пиріжок із цибулею або випічка, приправлена часником.

Загалом хліб — безпечний, але непотрібний та некорисний для котів продукт. Якщо пухнастик з’їсть його забагато, це веде до здуття, нудоти та блювоти.

Які продукти заборонено давати котам

Фахівчиня з поведінки тварин Оксана Галан опублікувала список небезпечних для пухнастиків продуктів, туди увійшли:

алкоголь;

кава;

шоколад;

цукерки;

зелена цибуля;

ріпчаста цибуля;

часник;

сира риба;

молоко;

кокосове молоко;

горіхи;

насіння;

кістки;

жирні обрізки;

виноград і родзинки;

жувальна гумка;

дріжджове тісто;

сирі яйця;

спеції;

корм для собак.

Окрім того, для котів небезпечні біодобавки, комплекси вітамінів та мікроелементів, призначені для людей. Медикаменти ж не слід давати без консультації ветеринара.

Нагадаємо, ветеринарка Гейлі Бергеланд розповіла, як бачать світ коти, та як з цими знаннями покращити їхнє життя.

У ЗМІ опублікували 10 найпопулярніших порід котів у світі. До топу увійшли "британці", мейн-куни та редголи.