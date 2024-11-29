Оманливо здаються безпечними: які продукти зі столу заборонено давати котам (список)
Хвостаті можуть споживати деякі продукти, які також люблять і люди, однак це не означає, що ця їжа — корисна для них. Наприклад, хліб — нетоксичний для пухнастиків, але ділитися ним не рекомендують.
Власники котів можуть помилково думати, що домашнім улюбленцям підходить їжа із загального столу. Однак принцип "що їм я, те їстиме й пухнастик" — далекий від ідеалу. Чому це так, пояснили на порталі Catster.
Чому котам не можна хліб і випічку
Під час пандемії багато людей вирішили спробувати себе в домашньому хліборобстві. Але, незалежно від того, випікаєте ви власний хліб вдома чи купуєте його в супермаркеті, давати його коту не слід. Це стосується й іншої випічки, зокрема кексів та тістечок.
Технічно коти можуть їсти хліб, токсичним для них він не є і в короткостроковій перспективі навряд завдасть шкоди. Однак коти не потребують випічки у своєму раціоні.
Звичайний хліб рекомендують давати хвостатим хіба що зрідка, як особливі ласощі, і в помірних кількостях. Якщо ж говорити про тістечка, печиво та кекси, то їх краще взагалі не куштувати улюбленцям. Випічка теж не те щоб токсична, але часто містить багато цукру й жиру. Солодкі булочки, наприклад, можуть спричинити у кота розлад шлунку.
Хлібом, який містить токсичні для кота інгредієнти, ділитися заборонено. Це може бути, наприклад, шоколадний або кавовий кекс, пиріжок із цибулею або випічка, приправлена часником.
Загалом хліб — безпечний, але непотрібний та некорисний для котів продукт. Якщо пухнастик з’їсть його забагато, це веде до здуття, нудоти та блювоти.
Які продукти заборонено давати котам
Фахівчиня з поведінки тварин Оксана Галан опублікувала список небезпечних для пухнастиків продуктів, туди увійшли:
- алкоголь;
- кава;
- шоколад;
- цукерки;
- зелена цибуля;
- ріпчаста цибуля;
- часник;
- сира риба;
- молоко;
- кокосове молоко;
- горіхи;
- насіння;
- кістки;
- жирні обрізки;
- виноград і родзинки;
- жувальна гумка;
- дріжджове тісто;
- сирі яйця;
- спеції;
- корм для собак.
Окрім того, для котів небезпечні біодобавки, комплекси вітамінів та мікроелементів, призначені для людей. Медикаменти ж не слід давати без консультації ветеринара.
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