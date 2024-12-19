"Апорт" для кота: топ порід, які найлегше піддаються дресуванню (фото)
Ці породи легко уживуться з людьми, тому що вони розумні та легко навчаються різноманітним трюкам.
Зазвичай вважається, що найкраще дресуванню піддаються собаки. Але для любителів кішок є гарна новина. Хоча і вважається, що навчити кішку якихось команд досить складно, однак є породи, яких дуже легко тренувати. Про них і розповідає Ukr.Media.
Які породи котів найкраще піддаються дресурі
Однією з найрозумніших порід, що піддаються тренуванню, є абіссинська кішка. Особи цієї породи легко навчаються прогулянок у шлейці та за належної уваги з боку господаря легко навчаться й інших трюків.
Також однією із самих розумних кішок вважається бурма. Коти бурманської породи часто виглядають у вікно, чекаючи на повернення господарів додому, та часто ходять за ними по п'ятах.
Курильського бобтейла теж дуже легко дресувати. Ця порода з коротким хвостом славиться високим інтелектом та здатністю до навчання, тому їх можна навчити команді "апорт", і вона буде приносити іграшки.
Не тільки доброзичливою, але і розумною домашньою твариною вважається мейн-кун. Він із задоволенням вивчає нові трюки, однак за умови достатнього терпіння у господаря.
Зазначимо, що деякі продукти заборонено давати домашнім улюбленцям. Наприклад, хліб не рекомендується давати котам — цей продукт для них некорисний. Також небезпечними є ряд іншої їжі.
Дослідники раніше розповідали, що як коти спілкуються за допомогою хвоста. Він може багато розповісти про свого господаря.