"Апорт" для кота: топ порід, які найлегше піддаються дресуванню (фото)

Ці породи легко уживуться з людьми, тому що вони розумні та легко навчаються різноманітним трюкам.

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Зазвичай вважається, що найкраще дресуванню піддаються собаки. Але для любителів кішок є гарна новина. Хоча і вважається, що навчити кішку якихось команд досить складно, однак є породи, яких дуже легко тренувати. Про них і розповідає Ukr.Media.

Які породи котів найкраще піддаються дресурі

Однією з найрозумніших порід, що піддаються тренуванню, є абіссинська кішка. Особи цієї породи легко навчаються прогулянок у шлейці та за належної уваги з боку господаря легко навчаться й інших трюків.

Також однією із самих розумних кішок вважається бурма. Коти бурманської породи часто виглядають у вікно, чекаючи на повернення господарів додому, та часто ходять за ними по п'ятах.

Курильського бобтейла теж дуже легко дресувати. Ця порода з коротким хвостом славиться високим інтелектом та здатністю до навчання, тому їх можна навчити команді "апорт", і вона буде приносити іграшки.

Не тільки доброзичливою, але і розумною домашньою твариною вважається мейн-кун. Він із задоволенням вивчає нові трюки, однак за умови достатнього терпіння у господаря.

Фото: Instagram | BARIVEL THE LONGEST CAT

Зазначимо, що деякі продукти заборонено давати домашнім улюбленцям. Наприклад, хліб не рекомендується давати котам — цей продукт для них некорисний. Також небезпечними є ряд іншої їжі.

Дослідники раніше розповідали, що як коти спілкуються за допомогою хвоста. Він може багато розповісти про свого господаря.