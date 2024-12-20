Курица живет в отеле и любит путешествовать: ей купили специальную куртку для "приключений"

Курица получила куртку с функцией видеонаблюдения. Это должно обезопасить ее во время перехода через дорогу к пабу, где она любит поесть.

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Курица Билли Джин, которая живет в отеле в городе Кем, графство Глостершир, получила от владелицы куртку с высоким уровнем защиты, чтобы обезопасить птицу во время прогулок по городу. Об этом пишет Daily Star.

Курица любит бродить по улицам, и ее нервные хозяева решили, что было бы неплохо подарить ей ярко-желтый жилет, чтобы обезопасить ее во время перехода дорог.

Билли Джин живет в отеле Railway Inn, и хозяйка Шаррон Бримбл сказала, что их любящее животное, которое хорошо знают постоянные посетители, начало "блуждать немного дальше, чем в саду".

Поэтому они решили приобрести специальную куртку, чтобы водители знали о Билли Джин, когда она отправляется в свои приключения.

Курице приобрели жилетку hi-vis, в которой она теперь похожа на спасительницу, от чего и пошло ее прозвище "цыпленок-спаситель".

"Мы решили купить ей куртку с защитными очками! Она настоящий персонаж и любит быть сама по себе. Ей не нравится быть рядом с другими цыплятами", — сказала Шаррон.

По ее словам, Билли Джин любит, когда ее кормят, особенно сырными крекерами, когда она заходит в паб, который расположен через дорогу от отеля.

"Билли Джин в безопасности, благодаря своей заботливой хозяйке и куртке", — констатировали журналисты.

Напомним, мужчина проглотил живого цыпленка, потому что хотел стать отцом и избавиться от бесплодия.

Фокус также писал о том, как женщина закопала телефон рядом с умершим котом, за что ее посадили в тюрьму на два года.