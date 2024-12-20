Курка живе у готелі та любить подорожувати: їй купили спеціальну куртку для "пригод"

Курка отримала куртку з функцією відеоспостереження. Це має убезпечити її під час переходу через дорогу до пабу, де вона любить поїсти.

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Курка Біллі Джин, яка живе в готелі у місті Кем, графство Глостершир, отримала від власниці куртку з високим рівнем захисту, щоб убезпечити птаха під час прогулянок містом. Про це пише Daily Star.

Курка любить блукати вулицями, і її знервовані господарі вирішили, що було б непогано подарувати їй яскраво-жовтий жилет, щоб убезпечити її під час переходу доріг.

Біллі Джин живе в готелі Railway Inn, і господиня Шаррон Брімбл сказала, що їхня любляча тварина, яку добре знають постійні відвідувачі, почала "блукати трохи далі, ніж у саду".

Тому вони вирішили придбати спеціальну куртку, щоб водії знали про Біллі Джин, коли вона вирушає у свої пригоди.

Курці придбали жилетку hi-vis, у якій вона тепер схожа на рятівницю, від чого і пішло її прізвисько "курча-рятівник".

"Ми вирішили купити їй куртку з захисними окулярами! Вона справжній персонаж і любить бути сама по собі. Їй не подобається бути поруч з іншими курчатами", — сказала Шаррон.

За її словами, Біллі Джин любить, коли її годують, особливо сирними крекерами, коли вона заходить до пабу, який розташований через дорогу від готелю.

"Біллі Джин в безпеці, завдяки своїй турботливій господині та куртці", — констатували журналісти.

Нагадаємо, чоловік проковтнув живе курча, бо хотів стати батьком та позбутись безпліддя.

Фокус також писав про те, як жінка закопала телефон поруч з померлим котом, за що її посадили до в'язниці на два роки.