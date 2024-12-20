Похитители вернули бару имущество, потому что их пригрозили внести в список непослушных детей Санты

Администрация заведения обнародовала видео, на котором видно женщину, которая совершила кражу во время посещения ресторана.

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Клиенты семейного ресторана, которым угрожали, что они попадут в список непослушных детей Санты, если не вернут украденные вещи, принесли их обратно. Об этом пишет Daily Star.

Сначала администрация ресторана опубликовала видеозаписи, на которых видно кражу, и попросила вернуть украденную настольную лампу.

На видео увеличенным кадром был показан столик в ресторане, за которым двое посетителей сидели напротив друг друга. Один из них ел еду, запивая все пивом, а напротив сидела женщина в зеленой одежде, которая взяла маленькую золотую лампочку с середины стола, сделала вид, что выключает фонарь, и спрятала ее в карман своего пальто.

Момент кражи Фото: Скриншот

Сразу после этого женщина рассмеялась и продолжила разговор с мужем через стол.

"Мы тоже любим наши новые настольные лампы. На самом деле мы больше не можем их приобрести, поскольку их перестали производить, поэтому, пожалуйста, верните их обратно. Кроме того, они не ваши! Если нет, мы попросим Санту внести тебя в список непослушных детей. И под Сантой мы подразумеваем полицию. Пока. Счастливого Рождества", — подписала видео администрация ресторана.

В ресторане говорят, что еще никогда не были "более удивленными и взволнованными", когда им вернули украденное.

Удивленные работники ресторана, когда им вернули лампу Фото: Скриншот

Также было показано видео с камер наблюдения, на котором видно, как поворачивают лампу, а лица посетителей-воров были размыты.

Напомним, мужчина проглотил живогоцыпленка, потому что хотел стать отцом и избавиться от бесплодия.

Фокус также писал о том, как женщина закопала телефон рядом с умершим котом, за что ее посадили в тюрьму на два года.