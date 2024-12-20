Викрадачі повернули бару майно, бо їх пригрозили внести до списку неслухняних дітей Санти

Адміністрація закладу оприлюднила відео, на якому видно жінку, яка здійснила крадіжку під час відвідування ресторану.

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Клієнти сімейного ресторану, яким погрожували, що вони потраплять до списку неслухняних дітей Санти, якщо не повернуть вкрадені речі, принесли їх назад. Про це пише Daily Star.

Спочатку адміністрація ресторану опублікувала відеозаписи, на яких видно крадіжку, та попросила повернути вкрадену настільну лампу.

На відео збільшеним кадром було показано столик в ресторані, за яким двоє відвідувачів сиділи навпроти один одного. Один з них їв їжу, запиваючи все пивом, а навпроти сиділа жінка в зеленому одязі, яка взяла маленьку золоту лампочку з середини столу, удала, що вимикає ліхтар, та сховала її в кишеню свого пальта.

Момент крадіжки Фото: Скриншот

Одразу після цього жінка розсміялася і продовжила розмову з чоловіком через стіл.

"Ми теж любимо наші нові настільні лампи. Насправді ми більше не можемо їх придбати, оскільки їх перестали виробляти, тому, будь ласка, поверніть їх назад. Крім того, вони не ваші! Якщо ні, ми попросимо Санту внести тебе до списку неслухняних дітей. І під Сантою ми маємо на увазі поліцію. Бувайте. Щасливого Різдва", — підписала відео адміністрація ресторану.

У ресторані кажуть, що ще ніколи не були "більш здивованими і схвильованими", коли їм повернули вкрадене.

Здивовані працівники ресторану, коли їм повернули лампу Фото: Скриншот

Також було показано відео з камер спостереження, на якому видно, як повертають лампу, а обличчя відвідувачів-крадіїв були розмиті.

Нагадаємо, чоловік проковтнув живе курча, бо хотів стати батьком та позбутись безпліддя.

Фокус також писав про те, як жінка закопала телефон поруч з померлим котом, за що її посадили до в'язниці на два роки.