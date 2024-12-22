Как не допустить собачьего запаха дома: стоит просто заменить несколько вещей

Собаки имеют специфический запах, однако убрав некоторые предметы из дома, можно от него избавиться.

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Многие жить не могут без собаки. У домашних животных есть один минус, который могут не замечать владельцы четвероногих друзей — это запах. Есть несколько простых хитростей, которые не дадут ему распространиться по всему дому, а дома всегда будет свежо и уютно. Такими лайфхаками делится Ехргеѕѕ.

Если не хочется, чтобы в доме ощущался "отчетливый запах собаки", ярые любители собак дают ключевой совет — выбросить тканевые диваны. Владельцы домашних животных советуют приобрести кожаную мебель, поскольку ее гораздо легче протирать и содержать в чистоте.

Помимо отказа от тканевого дивана хорошей идеей может быть избавление от больших ковров. Обычный деревянный пол без тканевого покрытия легче поддерживать в порядке, и он не так легко впитывает запахи. При необходимости можно постелить несколько небольших ковриков для остатка — их гораздо легче чистить, однако они придадут дому уюта.

Также журналисты рассказывают, что необходимо также приобрести соответствующий очиститель воздуха. При соблюдении этих советов дома не будет ощущаться запаха домашних любимцев.

Ранее дрессировщик собак Гаррет Уинг рассказывал о трех породах собак, которые меньше всего линяют. За ними точно не придется убирать. Некоторых даже придется натирать солнцезащитным кремом, потому что могут получить ожоги.

Добавим, что при установке дома елки следует придерживаться некоторых правил. В противном случае придется вести собаку к ветеринару, ведь это украшение может быть опасным для животных.