Як не допустити собачого запаху вдома: варто просто замінити декілька речей

Собаки мають специфічний запах, однак прибравши деякі предмети з будинку, можна його позбутись.

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Багато хто жити не може без собаки. У домашніх тварин є один мінус, який можуть не помічати власники чотирилапих друзів — це запах. Є декілька простих хитрощів, які не дадуть йому поширитись по всьому будинку, а вдома завжди буде свіжо та затишно. Такими лайфхаками ділиться Еxpress.

Якщо не хочеться, щоб в будинку відчувався "виразний запах собаки", затяті любителі собак дають ключову пораду — викинути дивани з тканини. Власники домашніх тварин радять придбати шкіряні меблі, оскільки їх набагато легше протирати та утримувати у чистоті.

Крім відмови від тканинного дивана гарною ідеєю може бути позбавлення великих килимів. Звичайну дерев'яну підлогу без тканинного покриття легше підтримувати в порядку, і вона не так легко вбирає запахи. За необхідності можна постелити кілька невеличких килимків для залишку — їх набагато легше чистити, однак вони нададуть будинку затишку.

Також журналісти розповідають, що необхідно також придбати відповідний очищувач повітря. За дотримання цих порад вдома не буде відчуватись запаху домашніх улюбленців.

Раніше дресувальник собак Гаррет Уінг розповідав про три породи собак, які найменше линяють. За ними точно не доведеться прибирати. Деяких навіть доведеться натирати сонцезахисним кремом, бо можуть отримати опіки.

Додамо, що при встановленні вдома ялинки слід дотримуватись деяких правил. В інакшому випадку прийдеться вести собаку до ветеринара, адже ця прикраса може бути небезпечною для тварин.