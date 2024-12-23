Владелицу дома арестовали за попытку вернуть свое жилье, которое захватила квартирантка

Сотрудники полиции заявили, что Лолета Хейл провела незаконное выселение и принудительно изъяла вещи у девушки, которая ранее успела сменить замки в ее доме.

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Владелица дома в Джорджии (США), Лолета Хейл, была арестована и обвинена в незаконном проникновении в жилище после попытки вернуться в собственный дом, который, по ее словам, занял сквоттер. Об этом пишет FOX News.

Инцидент произошел 9 декабря, когда женщина решила навести порядок в доме после победы в судебном процессе, в ходе которого судья вынес решение в ее пользу в многомесячной борьбе с предполагаемой квартиранткой Сакемейей Джонсон.

Однако, несмотря на судебное решение, полиция заявила, что Хейл осуществила незаконное выселение и насильно забрала ее вещи. В результате женщину задержали.

"Я провела ночь на бетонном полу в ужасающих условиях, в то время как сквоттер продолжала жить в моем доме", — рассказала Хейл.

Лолета Хейл была арестована и обвинена в незаконном проникновении в жилище Фото: WSB-TV

По словам полиции, у Хейл не было подписанного ордера на владение, который дал бы ей право выселить Джонсон. В свою очередь, квартирантка по фамилии Джонсон заявила, что хозяйка дома появилась неожиданно с мужчиной, который угрожал ей и приказал покинуть помещение.

Хейл утверждает, что была уверена в законности своих действий, так как считала, что временная жительница покинула дом после вынесения судебного решения в ноябре.

"Я вернулась, чтобы приступить к покраске, а она уже снова поменяла замки", — отметила женщина.

Интересно, что Джонсон никаких обвинений предъявлено не было, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Случай подчеркивает растущую проблему с самозахватами жилья в Джорджии. Согласно отчету Тихоокеанского юридического фонда, количество таких дел в штате резко увеличилось с 2017 года, достигнув 198 гражданских исков в 2023 году. Полиция округа Клейтон пока не дала официальных комментариев по этому делу.

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