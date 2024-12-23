Власницю будинку заарештували за спробу повернути своє житло, яке захопила квартирантка

Співробітники поліції заявили, що Лолета Гейл провела незаконне виселення і примусово вилучила речі у дівчини, яка раніше встигла змінити замки в її будинку.

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Власниця будинку в Джорджії (США), Лолета Гейл, була заарештована і звинувачена в незаконному проникненні в житло після спроби повернутися у власний будинок, який, за її словами, зайняв сквотер. Про це пише FOX News.

Інцидент стався 9 грудня, коли жінка вирішила навести лад у домі після перемоги в судовому процесі, під час якого суддя ухвалив рішення на її користь у багатомісячній боротьбі з імовірною квартиранткою Сакемеєю Джонсон.

Однак, незважаючи на судове рішення, поліція заявила, що Гейл здійснила незаконне виселення і насильно забрала її речі. У результаті жінку затримали.

"Я провела ніч на бетонній підлозі в жахливих умовах, тоді як сквотер продовжувала жити в моєму домі", — розповіла Гейл.

Лолета Гейл була заарештована і звинувачена в незаконному проникненні в житло Фото: WSB-TV

За словами поліції, у Гейл не було підписаного ордера на володіння, який дав би їй право виселити Джонсон. Зі свого боку, квартирантка на прізвище Джонсон заявила, що господиня будинку з'явилася несподівано з чоловіком, який погрожував їй і наказав покинути приміщення.

Гейл стверджує, що була впевнена в законності своїх дій, оскільки вважала, що тимчасова мешканка покинула будинок після винесення судового рішення в листопаді.

"Я повернулася, щоб приступити до фарбування, а вона вже знову поміняла замки", — зазначила жінка.

Цікаво, що Джонсон жодних звинувачень висунуто не було, попри ситуацію, що склалася.

Випадок підкреслює проблему із самозахопленнями житла в Джорджії. Згідно зі звітом Тихоокеанського юридичного фонду, кількість таких справ у штаті різко збільшилася з 2017 року, сягнувши 198 цивільних позовів у 2023 році. Поліція округу Клейтон поки не дала офіційних коментарів щодо цієї справи.

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