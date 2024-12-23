Что-то пошло не по плану: мужчина случайно сделал предложение отцу своей девушки

Мужчина хотел попросить благословения у отца своей девушки, но из-за нервов случайно сделал предложение ему. Осознав оговорку, он попытался исправить ситуацию, но лишь усугубил ее.

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Один из пользователей Reddit поделился необычной и крайне забавной историей о том, как он случайно сделал предложение отцу своей девушки. Вместо того чтобы попросить его благословение на брак, мужчина перепутал слова, что привело к смешной ситуации.

В своем посте пользователь рассказал, что встречался с девушкой два года и решил сделать ей предложение, предварительно соблюдая традицию — попросить разрешения у ее отца. Но вечер пошел не совсем по плану.

После ужина он отвел отца девушки в сторону, чтобы серьезно поговорить. Однако нервы сыграли злую шутку: вместо запланированной фразы "Я хотел бы получить ваше благословение, чтобы жениться на вашей дочери", он неожиданно выпалил: "Я хотел бы жениться на вас".

Осознав оговорку, он попытался исправить ситуацию, но лишь усугубил ее.

"Я имел в виду вашу дочь! А не вас! Если только вам это не нравится! Не то чтобы вы непривлекательны или… о боже, я сейчас пойду и прыгну со скалы", — написал пользователь.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Ситуация быстро переросла в семейный анекдот. Девушка, подслушавшая разговор, буквально каталась по полу со смеху, а отец с юмором ответил: "Я ценю ваше предложение, но моя жена будет против".

Несмотря на неловкое начало, мужчина получил благословение на брак. Теперь будущего зятя называют "вторым мужем папы", а история, по словам пользователей Reddit, наверняка войдет в семейные легенды.

"Эта история будет звучать на вашей помолвке, свадьбе, годовщине и даже в присутствии ваших детей — буквально на каждом семейном торжестве", — написал один из них.

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