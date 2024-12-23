Щось пішло не за планом: чоловік випадково освідчився батькові своєї дівчини

Чоловік хотів попросити благословення у батька своєї дівчини, але через нерви випадково освідчився йому. Усвідомивши обмовку, він спробував виправити ситуацію, але лише погіршив її.

Related video

Один із користувачів Reddit поділився незвичайною і вкрай кумедною історією про те, як він випадково освідчився батькові своєї дівчини. Замість того щоб попросити його благословення на шлюб, чоловік переплутав слова, що призвело до смішної ситуації.

У своєму пості користувач розповів, що зустрічався з дівчиною два роки й вирішив освідчитися їй, попередньо дотримуючись традиції — попросити дозволу в її батька. Але вечір пішов не зовсім за планом.

Після вечері він відвів батька дівчини вбік, щоб серйозно поговорити. Однак нерви зіграли злий жарт: замість запланованої фрази "Я хотів би отримати ваше благословення, щоб одружитися з вашою донькою", він несподівано випалив: "Я хотів би одружитися з вами".

Усвідомивши обмовку, він спробував виправити ситуацію, але лише погіршив її.

"Я мав на увазі вашу доньку! А не вас! Якщо тільки вам це не подобається! Не те щоб ви непривабливі або... о боже, я зараз піду і стрибну зі скелі", — написав користувач.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Ситуація швидко переросла в сімейний анекдот. Дівчина, яка підслухала розмову, буквально каталася по підлозі зі сміху, а батько з гумором відповів: "Я ціную вашу пропозицію, але моя дружина буде проти".

Попри незручний початок, чоловік отримав благословення на шлюб. Тепер майбутнього зятя називають "другим чоловіком тата", а історія, за словами користувачів Reddit, напевно увійде в сімейні легенди.

"Ця історія звучатиме на ваших заручинах, весіллі, річниці й навіть у присутності ваших дітей — буквально на кожному сімейному святі", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками. Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки і відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

Також стало відомо, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "занадто вродлива" і викликає в них ревнощі та невпевненість.