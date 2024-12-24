Супруги превратили старый школьный автобус в дом: во сколько им это обошлось (видео)

Процесс превращения автобуса в дом длился полгода. До этого супруги жили в фургоне.

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Супруги из США построили дом своей мечты в бывшем школьном автобусе, которым теперь они могут путешествовать со всем необходимым. Об этом пишет The Mirror.

Пара приобрела 72-местный старый автобус за 7200 долларов, выбрав среди нескольких старых автобусов, выставленных на продажу на различных платформах. Превратить автобус в дом удалось за шесть месяцев.

"Прошло шесть месяцев, и мы сделали это", — отметила женщина по имени Таня.

До этого супруги жили в фургоне

Таня рассказала, что они с мужем довольно авантюрная пара, которая взяла на себя вызов превратить школьный автобус в собственный дом на колесах.

"Наша миссия — жить полной жизнью, минимизируя при этом наше влияние на окружающую среду", — отметила женщина.

В общем на то, чтобы разобрать автобус и превратить его в жилое пространство с полноценной кухней, спальней, ванной комнатой с душем и зоной отдыха супруги потратили 40 000 долларов.

"За шесть месяцев мы превратили школьный автобус в дом нашей мечты. Это чуть не убило нас. Пытались бросить строительство, наполовину шутили о том, что подожжем его. Закончились средства, поэтому нашли другую работу, работали на автобус по вечерам и на выходных. Помогали друзья и родные, и наконец мы его достроили", — рассказали супруги.

В доме есть духовка, стиральная и сушильная машины, а также небольшой холодильник и морозильная камера.

Пара использует солнечные батареи для питания света, ноутбука, чайника, стиральной и сушильной машин, электрического обогревателя в ванной комнате, а также батарейки.

Они тратят до 130 долларов каждый раз, когда хотят заправить машину, и любят путешествовать в разные места и останавливаться на ночлег.

Таня рассказала, что в автобусе есть четыре основные зоны для хранения одежды, но пока все, что нужно паре вмещается в один из деревянных ящиков.

"Мы также храним дополнительную одежду под автобусом, на теплую погоду, и меняем ее местами — так что иногда наш шкаф очень полный, а иногда пустой", — подчеркнула Таня.

В то же время, как говорится в материале, сейчас супруги решили продать этот уникальный дом.

Напомним, женщина получила в подарок от своего жениха целый дом, но обиделась, увидев недвижимость собственными глазами, и отменила свадьбу.

Фокус также писал о том, что родители возвели для женщины мини дом в саду, чтобы она не платила за аренду.