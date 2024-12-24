Подружжя перетворило старий шкільний автобус на будинок: у скільки їм це обійшлось (відео)

Процес перетворення автобуса на будинок тривав пів року. До цього подружжя жило у фургоні.

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Подружжя зі США побудувала будинок своєї мрії у колишньому шкільному автобусі, яким тепер вони можуть подорожувати з усім необхідним. Про це пише The Mirror.

Пара придбала 72-місний старий автобус за 7200 доларів, обравши серед кількох старих автобусів, виставлених на продаж на різних платформах. Перетворити автобус на будинок вдалось за шість місяців.

"Минуло шість місяців, і ми зробили це", — зазначила жінка на ім'я Таня.

До цього подружжя жило у фургоні

Таня розповіла, що вони з чоловіком доволі авантюрна пара, яка взяла на себе виклик перетворити шкільний автобус на власний будинок на колесах.

"Наша місія — жити повним життям, мінімізуючи при цьому наш вплив на навколишнє середовище", — зазначила жінка.

Загалом на те, щоб розібрати автобус і перетворити його на житловий простір з повноцінною кухнею, спальнею, ванною кімнатою з душем і зоною відпочинку подружжя витратило 40 000 доларів.

"За шість місяців ми перетворили шкільний автобус на будинок нашої мрії. Це мало не вбило нас. Намагалися кинути будівництво, наполовину жартували про те, що підпалимо його. Закінчилися кошти, тож знайшли іншу роботу, працювали на автобус вечорами та на вихідних. Допомагали друзі та рідні, і нарешті ми його добудували", — розповіло подружжя.

У будинку є духовка, пральна і сушильна машини, а також невеликий холодильник і морозильна камера.

Пара використовує сонячні батареї для живлення світла, ноутбука, чайника, пральної і сушильної машин, електричного обігрівача у ванній кімнаті, а також батарейки.

Вони витрачають до 130 доларів щоразу, коли хочуть заправити машину, і люблять подорожувати в різні місця та зупинятися на нічліг.

Таня розповіла, що в автобусі є чотири основні зони для зберігання одягу, але наразі все, що потрібно парі вміщається в одну з дерев'яних шухляд.

"Ми також зберігаємо додатковий одяг під автобусом, на теплу погоду, і міняємо його місцями — так що іноді наша шафа дуже повна, а іноді порожня", — підкреслила Таня.

Водночас, як йдеться у матеріалі, наразі подружжя вирішило продати цей унікальний будинок.

Нагадаємо, жінка отримала у подарунок від свого нареченого цілий будинок, але образилася, побачивши нерухомість на власні очі, і скасувала весілля.

Фокус також писав про те, що батьки звели для жінки міні будинок в саду, щоб вона не платила за оренду.