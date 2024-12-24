Супруги превратили грузовик в удобное жилище: говорят, воплотили свою мечту (видео)

Джермейн и Мила Хортон признаются, что жизнь в грузовике имеет много замечательных и теплых историй. Они добавляют, что быт на колесах сделал их отношения только крепче.

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29-летняя жительница США Мила Хортон решила бросить свою работу и воплотить свою мечту — путешествовать с любимым. Для этого решила вместе с мужем Джермейном обустроить жизнь в обычном грузовике, пишет британский таблоид The Sun.

Женщина рассказывает, что она работала водителем карта в аэропорту, а ее муж — в компании по доставке товаров. После бракосочетания в 2019 году супруги решили, что им стоит устроить жизнь именно так, как они хотели — путешествуя вместе.

Мила говорит, что когда они решили обустроить грузовик, то сделали все для собственного комфорта: двуспальная кровать, удобную кухню, шкафы, плазменный телевизор, холодильник. Пара даже купила игровую консоль и утеплила грузовик, чтобы спокойно переживать любую погоду.

"Мы не надоедаем друг другу, а наоборот — наслаждаемся совместным временем вместе. Себя я чувствую "принцессой-пассажиркой", когда мы в дороге", — признается Мила, добавляя, что благодаря гибкой работе Джермейна в логистической компании, они успели объездить почти все штаты в США, а также побывать в ряде провинций Канады.

В дороге женщина старается не мешать мужу за рулем, который слушает подкасты и аудиокниги. А сама Мила успевает вести свой блог в Instagram, читает и снимает ролики для соцсетей.

Мила и Джермейн (фото: coupledbythemiles/Instagram)

Женщина признается, что труднее всего ей давалось — это убирать и мыть посуду в дороге. Однако со временем Мила смогла приспособиться, и теперь ее самая большая проблема — это вещи, которые надо постирать на месте остановок супругов в дороге.

"Глядя на мужа, и как он работает, я стараюсь поддержать его в любой ситуации. Поэтому именно уважение друг к другу и умение преодолевать обстоятельства только укрепили наши отношения. Главное в жизни на колесах — это уметь адаптироваться и уважать личное пространство друг друга", — откровенно говорит Мила.

Напомним, Фокус рассказывал, как одна пара превратила старый школьный автобус в дом. Процесс превращения автобуса в дом длился полгода. До этого супруги жили в фургоне.

Также мы писали, как украинская пара покинула Киев и живет в доме на колесах. Супруги построили свой новый дом собственноручно. Их кровать также выполняет функцию стола, а запас воды нужно обновлять каждые несколько дней.