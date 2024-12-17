Украинцы покинули Киев и живут в доме на колесах: как проходит их день (видео)

Супруги построили свой новый дом собственноручно. Их кровать также выполняет функцию стола, а запас воды нужно обновлять каждые несколько дней.

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Алина и Александр Виниченко — украинцы, которые воплотили свою общую мечту и живут в доме на колесах. Они показали в соцсетях, как обычно проходит их день.

У Александра рабочий день начинается в 7:00.

"Поэтому он уже работает, когда я еще сплю. Если повезет, и он меня не разбудит", — рассказала Алина.

Встав, она берется за уборку. Украинка разбирает беспорядок, оставленный в фургоне с вечера. Следующий шаг — обычная утренняя рутина: почистить зубы, умыться и тому подобное.

Ресурсов дома на колесах хватает на 3-4 дня, поэтому пара определяет, в каком месте по маршруту можно бесплатно сделать остановку и пополнить запасы.

Александр застилает кровать, которая превращается в столик с диванами, а Алина готовит завтрак. По ее словам, на удивление в доме на колесах это — "очень удобно". Из видео понятно, что в машине оборудованы две конфорки.

После завтрака и работы пара может прогуляться или сходить в продуктовый магазин. Пообедав, они отправляются в путь, меняя локацию. После прогулки на новом месте, супруги возвращаются домой. Там они готовят ужин и смотрят сериал.

"Сначала странно было называть домом фургон, который каждые три дня стоит в другом месте. Но потом я привыкла", — призналась Алина.

Вечером пара принимает душ и выполняет свою рутину. После этого они ложатся спать, чтобы набраться сил для следующего дня и будущих приключений.

Как так случилось, что супруги живут в доме на колесах

В соцсетях Алина делилась, что познакомилась с будущим мужем 6 лет назад. Они выяснили, что оба любят приключения и мечтают о доме на колесах, и вскоре поженились.

Живя в Киеве, пара имела работу и друзей, но они переехали в частный дом на Львовщине. Свой дом на колесах Виниченко построили сами. Они работают удаленно в ІТ, поэтому к офису не привязаны и могут совмещать путешествия с работой.

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