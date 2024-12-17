Українці залишили Київ і живуть у будинку на колесах: як проходить їхній день (відео)

Подружжя збудувало свій новий дім власноруч. Їхнє ліжко також виконує функцію стола, а запас води потрібно поновлювати кожні кілька днів.

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Аліна та Олександр Вініченки — українці, які втілили свою спільну мрію та живуть у будинку на колесах. Вони показали у соцмережах, як зазвичай проходить їхній день.

У Олександра робочий день починається о 7:00.

"Тому він вже працює, коли я ще сплю. Якщо пощастить, і він мене не розбудить", — розповіла Аліна.

Вставши, вона береться за прибирання. Українка розбирає безлад, залишений в фургоні з вечора. Наступний крок — звичайна ранкова рутина: почистити зуби, умитись тощо.

Ресурсів будинку на колесах вистачає на 3-4 дні, тому пара визначає, в якому місці за маршрутом можна безплатно зробити зупинку та поповнити запаси.

Олександр застилає ліжко, яке перетворюється у столик із диванами, а Аліна готує сніданок. З її слів, на диво у будинку на колесах це — "дуже зручно". З відео зрозуміло, що в машині обладнані дві конфорки.

Після сніданку та роботи пара може прогулятись або сходити до продуктової крамниці. Пообідавши, вони вирушають у дорогу, змінюючи локацію. Після прогулянки на новому місці, подружжя повертається додому. Там вони готують вечерю та дивляться серіал.

"Спочатку дивно було називати домом фургон, який кожні три дні стоїть в іншому місці. Але потім я звикла", — зізналась Аліна.

Ввечері пара приймає душ і виконує свою рутину. Після цього вони лягають спати, щоб набратися сил для наступного дня та майбутніх пригод.

Як так сталося, що подружжя живе в будинку на колесах

У соцмережах Аліна ділилася, що познайомилась із майбутнім чоловіком 6 років тому. Вони з’ясували, що обоє люблять пригоди та мріють про будинок на колесах, і невдовзі одружились.

Живучи в Києві, пара мала роботу та друзів, але вони переїхали у приватний будинок на Львівщині. Свій будинок на колесах Вініченки побудували самі. Вони працюють віддалено в ІТ, тож до офісу не прив‘язані й можуть поєднувати подорожі з роботою.

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