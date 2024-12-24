Подружжя перетворило вантажівку на зручне помешкання: кажуть, втілили свою мрію (відео)

Джермейн і Міла Гортони зізнаються, що життя у вантажівці має багато чудових та теплих історій. Вони додають, що побут на колесах зробив їхні стосунки тільки міцніше.

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29-річна жителька США Міла Гортон вирішила покинути свою роботу і втілити свою мрію — подорожувати з коханим. Для цього вирішила разом із чоловіком Джермейном облаштувати життя у звичайній вантажівці, пише британський таблоїд The Sun.

Жінка розповідає, що вона працювала водієм карту в аеропорту, а її чоловік — у компанії з доставки товарів. Після одруження у 2019 році подружжя вирішило, що їм варто влаштувати життя саме так, як вони хотіли — подорожуючи разом.

Міла говорить, що коли вони вирішили облаштувати вантажівку, то зробили все для власного комфорту: двоспальне ліжко, зручну кухню, шафи, плазмовий телевізор, холодильник. Пара навіть купила ігрову консоль та утеплила вантажівку, аби спокійно переживати будь-яку погоду.

"Ми не набридаємо одне одному, а навпаки — насолоджуємося спільним часом разом. Себе я почуваю "принцесою-пасажиркою", коли ми в дорозі", — зізнається Міла, додаючи, що завдяки гнучкій роботі Джермейна в логістичній компанії, вони встигли об'їздити майже всі штати в США, а також побувати в низці провінцій Канади.

У дорозі жінка намагається не заважати чоловіку за кермом, який слухає подкасти та аудіокниги. А сама Міла встигає вести свій блог в Instagram, читає та знімає ролики для соцмереж.

Міла та Джермейн (фото: coupledbythemiles/Instagram)

Жінка зізнається, що найважче їй давалося — це прибирати та мити посуд у дорозі. Однак з часом Міла змогла пристосуватися і тепер її найбільша проблема — це речі, які треба випрати на місці зупинок подружжя в дорозі.

"Дивлячись на чоловіка, і як він працює, я намагаюся підтримати його у будь-якій ситуації. Тому саме повага одне до одного та вміння долати обставини тільки змінили наші стосунки. Головне у житті на колесах — це вміти адаптовуватися та поважати приватний простір одне одного", — відверто каже Міла.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як одна пара перетворила старий шкільний автобус на будинок. Процес перетворення автобуса на будинок тривав пів року. До цього подружжя жило у фургоні.

Також ми писали, як українська пара залишила Київ і живе в будинку на колесах. Подружжя збудувало свій новий дім власноруч. Їхнє ліжко також виконує функцію стола, а запас води потрібно поновлювати кожні кілька днів.