Город в США практически полностью искоренил преступность: все благодаря одному закону

Принятый местными властями закон в 1982 году заставил всех граждан овладеть оружием. За 2023 год в городе не произошло ни одного убийства или серьезного преступления.

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Жители американского городка Кеннесо, расположенного в штате Джорджия, имеют уникальное местное законодательство в отношении оружия. Закон предусматривает, что все граждане обязательно должны владеть огнестрельным оружием, пишет BBC.

Журналисты пишут, что эта норма хоть вроде выглядит декларативной, но на самом деле она была воплощена довольно случайно. Когда в конце 1970-хх в одном из городов штата Иллинойс полностью запретили оборот оружия, но это привело к росту количества преступлений, то в Кеннесо решили ввести противоположные правила.

"Чтобы обеспечить и защитить порядок, безопасность и общее благосостояние города и его жителей, каждый глава домохозяйства, проживающий в пределах города, обязан иметь огнестрельное оружие вместе с боеприпасами", — говорится в принятом в 1982 году местном законе об обороте оружия.

В соответствии с нормами этого решения, все граждане в возрасте от 18 лет, которые имеют частную собственность, должны обязательно приобрести огнестрельное оружие для защиты своей территории. Однако будущий владелец должен соответствовать нескольким критериям — не иметь проблем с законом, не заниматься попрошайничеством и хранить оружие в соответствующем месте.

СМИ пишет, что до сих пор между опрошенными жителями нет однозначности относительно этой нормы. Хотя ее пытаются придерживаться все местные, однако одни говорят о правильности такого решения, тогда как другие считают, что такая законодательная норма является пережитком прошлого, поэтому ее следует отменить.

Однако мэр города Кеннесо Дерек Истерлинг считает, что этот закон не является просто "символическим актом", а имеет очень конкретное преимущество.

"Поймите, я не занимаюсь вещами для показухи на своей должности", — отметил политик, добавив, что закон об обороте оружия в городе имеет свои положительные последствия.

Журналисты указывают, что местная полиция не зарегистрировала ни одного убийства в 2023 году, а количество преступлений малой и средней тяжести не превышает общий показатель по всему штату Джорджия. В то же время за прошлый год были только две истории с использованием оружия, когда местные покончили жизнь самоубийством.

Местный охранник в церкви Блейк Везерби рассказал, что причина снижения криминальной активности в городе заключается не в уменьшении количества преступлений, а в увеличении количества "стволов" среди местных.

"Не имеет значения, что это — оружие или вилка, кулак или туфля на высоком каблуке. Мы защищаем себя и своих соседей", — говорит господин Везерби, добавив, что он был воспитан обращаться с оружием соответствующим образом.

СМИ пишет, что они пытались откровенно поговорить с местными жителями относительно закона, но они очень неохотно комментировали эту тему или откровенно смеялись. Городской депутат Меделин Орочена объяснила, почему местные строго придерживаются закона и не очень любят комментировать его публично.

"Закон — это то, что люди предпочли бы вслух не обсуждать. Это — просто такой маленький странный факт о нашей городе. Вы же знаете, что здешние или прячут глаза от стыда, или буду смеяться по этому поводу", — сказала госпожа Орочена.

Напомним, Фокус писал, что в июне 2022 года Конгресс США ужесточил контроль за оборотом оружия. Инициативу по усилению контроля за оборотом поддержали 65 сенаторов. Это первый значимый федеральный закон о безопасном обращении с оружием за последние десятилетия.

Также мы писали, что в США ограничили открытое ношение оружия. Решению суда предшествовали случаи массовых убийств людей, вооруженными преступниками. Последний такой случай произошел 23 марта.