Місто в США практично повністю викорінило злочинність: все завдяки одному закону

Ухвалений місцевою владою закон у 1982 році змусив усіх громадян володіти зброєю. За 2023-й у місті не сталося жодного вбивства чи серйозного злочину.

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Жителі американського містечка Кеннесо, розташованого в штаті Джорджія, мають унікальне місцеве законодавство щодо зброї. Закон передбачає, що всі громадяни обов'язково повинні володіти вогнепальною зброєю, пише BBC.

Журналісти пишуть, що ця норма хоч і здається декларативною, та насправді була втілена досить випадково. Коли наприкінці 1970-хх в одному з міст штату Іллінойс повністю заборонити обіг зброї, але це призвело до зростання кількості злочинів, тоді в Кеннесо вирішили запровадити протилежні правила.

"Щоби гарантувати й захистити порядок, безпеку та загальний добробут міста і його жителів, кожен глава домогосподарства, який проживає в межах міста, зобов’язаний мати вогнепальну зброю разом із боєприпасами", — йдеться в ухваленому в 1982 році місцевому законі про обіг зброї.

Відповідно до норм цього рішення, всі громадяни віком від 18 років, які мають приватну власність, мають обов'язково придбати вогнепальну зброю для захисту своєї території. Однак майбутній власник повинен відповідати кільком критеріям — не мати проблем із законом, не займатися жебрацтвом і зберігати зброю у відповідному місці.

ЗМІ пише, що до сьогодні між опитаними місцевими немає однозначності щодо цієї норми. Хоча її намагаються дотримуватися всі місцеві, однак одні говорять про правильність такого рішення, тоді як інші вважають, що така законодавча норма є пережитком минулого, тому її слід скасувати.

Однак мер міста Кеннесо Дерек Істерлінг вважає, що цей закон не є просто "символічним актом", а має дуже конкретну перевагу.

"Зрозумійте, я не займаюся речами для показухи на своїй посаді", — відзначив політик, додавши, що закон про обіг зброї у місті має свої позитивні наслідки.

Журналісти вказують, що місцева поліція не зареєструвала жодного вбивства у 2023 році, а кількість злочинів малої та середньої тяжкості не перевищує загальний показник по всьому штату Джорджія. Водночас за минулий рік були лише дві історії з використанням зброї, коли місцеві покінчили життя самогубством.

Місцевий охоронець у церкві Блейк Везербі розповів, що причина зниження кримінальної активності у місті полягає не у зменшенні кількості злочинів, а в збільшенні кількості "стволів" серед місцевих.

"Немає значення, що це — зброя чи виделка, кулак чи туфля на високому підборі. Ми захищаємо себе та своїх сусідів", — каже пан Везербі, додавши, що він був вихований поводитися зі зброєю відповідним чином.

ЗМІ пише, що вони намагалися відверто поговорити з місцевими мешканцями щодо закону, та вони дуже неохоче коментували цю тему або відверто сміялися. Міська депутатка Меделін Орочена пояснила, чому місцеві строго дотримуються закону та не дуже люблять коментувати його публічно.

"Закон — це те, що люди воліли б вголос говорити. Це просто такий маленький дивний факт про нашу спільноту. Ви ж знаєте, що тутешні або ховають очі від сорому, або посміються з цього приводу", — сказала пані Орочена.

Нагадаємо, Фокус писав, що в червні 2022 року Конгрес США посилив контроль за обігом зброї. Ініціативу щодо посилення контролю за оборотом підтримали 65 сенаторів. Це перший значущий федеральний закон про безпечне поводження зі зброєю за останні десятиліття.

Також ми писали, що в США обмежили відкрите носіння зброї. Рішенню суду передували випадки масових вбивств людей, озброєними злочинцями. Останній такий випадок стався 23 березня.