Женщина, жившая в доме, где снимался "Один дома", рассказала, каково это было (фото)

Лорен Абендшиен рассказала о том, каково было расти в доме, который стал символом рождественской магии после съемок культового фильма "Один дома". По ее словам Лорен, актеры проводили в ее комнате много времени.

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Лорен Абендшиен, которая жила в доме, ставшем легендой после съемок фильма "Один дома", рассказала, каким был процесс создания культовой ленты. В то время ей было всего шесть лет, а сам дом в пригороде Чикаго (США) превратился в съемочную площадку на несколько месяцев. Об этом пишет Lad Bible.

Семья Абендшиен проживала в особняке в районе Виннетка, когда съемочная группа разместилась там для работы над фильмом. Вспоминая о том времени, Лорен поделилась подробностями в эфире программы ITV "Этим утром".

"Мы оставались в доме практически все время — около четырех или пяти месяцев. Чтобы не попасть в кадр, нам приходилось буквально переползать из комнаты в комнату по оконной линии", — рассказала она.

Вспоминая о том времени, Лорен поделилась подробностями в эфире программы ITV "Этим утром" Фото: ITV

Дом, известный по фильму как место, где восьмилетний Кевин Маккалистер (в исполнении Маколея Калкина) оборонялся от двух незадачливых грабителей, действительно существовал и сейчас оценивается в миллионы долларов. Однако в реальной жизни его интерьеры использовались не столь активно — многие сцены были сняты на специально построенных декорациях в заброшенном здании школы Нью-Триер Тауншип, что в двух милях от особняка.

По словам Лорен, актеры проводили в доме много времени. Маколей Калкин использовал ее комнату для занятий с репетитором, а его младший брат Киран, снимавшийся реже, просто отдыхал там между дублями.

По словам Лорен, актеры проводили в доме много времени Фото: 20th Century Fox

Семья Абендшиен не могла предугадать успех фильма, но с удовольствием вспоминает это время.

"Когда фильм вышел, к дому потянулась бесконечная вереница машин. Люди хотели сфотографироваться и увидеть место, где снималась комедия. Это было очень необычно для нас, но мы полюбили эту атмосферу и разделили магию фильма", — добавила Лорен.

Издание отмечает, что сегодня дом остается символом праздника и ностальгии для миллионов зрителей, а его связь с "Один дома" делает его частью истории кинематографа.

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