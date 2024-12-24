Жінка, яка жила в будинку, де знімався "Сам удома", розповіла, як це було (фото)

Лорен Абендшієн розповіла про те, як було рости в будинку, який став символом різдвяної магії після зйомок культового фільму "Сам удома". За її словами Лорен, актори проводили в її кімнаті багато часу.

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Лорен Абендшієн, яка жила в будинку, що став легендою після зйомок фільму "Сам удома", розповіла, яким був процес створення культової стрічки. На той час їй було лише шість років, а сам будинок у передмісті Чикаго (США) перетворився на знімальний майданчик на кілька місяців. Про це пише Lad Bible.

Сім'я Абендшієн проживала в особняку в районі Віннетка, коли знімальна група розмістилася там для роботи над фільмом. Згадуючи про той час, Лорен поділилася подробицями в ефірі програми ITV "Цього ранку".

"Ми залишалися в будинку практично весь час — близько чотирьох або п'яти місяців. Щоб не потрапити в кадр, нам доводилося буквально переповзати з кімнати в кімнату по віконній лінії", — розповіла вона.

Згадуючи про той час, Лорен поділилася подробицями в ефірі програми ITV "Цього ранку" Фото: ITV

Будинок, відомий за фільмом як місце, де восьмирічний Кевін Маккалістер (у виконанні Маколея Калкіна) оборонявся від двох грабіжників-невдах, дійсно існував і зараз оцінюється в мільйони доларів. Однак у реальному житті його інтер'єри використовували не настільки активно — багато сцен було знято на спеціально збудованих декораціях у занедбаній будівлі школи Нью-Трієр Тауншип, що за дві милі від маєтку.

За словами Лорен, актори проводили в будинку багато часу. Маколей Калкін використовував її кімнату для занять із репетитором, а його молодший брат Кіран, який знімався рідше, просто відпочивав там між дублями.

За словами Лорен, актори проводили в будинку багато часу Фото: 20th Century Fox

Сім'я Абендшієн не могла передбачити успіх фільму, але із задоволенням згадує цей час.

"Коли фільм вийшов, до будинку потягнулася нескінченна низка машин. Люди хотіли сфотографуватися і побачити місце, де знімалася комедія. Це було дуже незвично для нас, але ми полюбили цю атмосферу і розділили магію фільму", — додала Лорен.

Видання зазначає, що сьогодні будинок залишається символом свята і ностальгії для мільйонів глядачів, а його зв'язок з "Сам удома" робить його частиною історії кінематографа.

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