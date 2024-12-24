Жінка, яка жила в будинку, де знімався "Сам удома", розповіла, як це було (фото)
Лорен Абендшієн розповіла про те, як було рости в будинку, який став символом різдвяної магії після зйомок культового фільму "Сам удома". За її словами Лорен, актори проводили в її кімнаті багато часу.
Лорен Абендшієн, яка жила в будинку, що став легендою після зйомок фільму "Сам удома", розповіла, яким був процес створення культової стрічки. На той час їй було лише шість років, а сам будинок у передмісті Чикаго (США) перетворився на знімальний майданчик на кілька місяців. Про це пише Lad Bible.
Сім'я Абендшієн проживала в особняку в районі Віннетка, коли знімальна група розмістилася там для роботи над фільмом. Згадуючи про той час, Лорен поділилася подробицями в ефірі програми ITV "Цього ранку".
"Ми залишалися в будинку практично весь час — близько чотирьох або п'яти місяців. Щоб не потрапити в кадр, нам доводилося буквально переповзати з кімнати в кімнату по віконній лінії", — розповіла вона.
Будинок, відомий за фільмом як місце, де восьмирічний Кевін Маккалістер (у виконанні Маколея Калкіна) оборонявся від двох грабіжників-невдах, дійсно існував і зараз оцінюється в мільйони доларів. Однак у реальному житті його інтер'єри використовували не настільки активно — багато сцен було знято на спеціально збудованих декораціях у занедбаній будівлі школи Нью-Трієр Тауншип, що за дві милі від маєтку.
За словами Лорен, актори проводили в будинку багато часу. Маколей Калкін використовував її кімнату для занять із репетитором, а його молодший брат Кіран, який знімався рідше, просто відпочивав там між дублями.
Сім'я Абендшієн не могла передбачити успіх фільму, але із задоволенням згадує цей час.
"Коли фільм вийшов, до будинку потягнулася нескінченна низка машин. Люди хотіли сфотографуватися і побачити місце, де знімалася комедія. Це було дуже незвично для нас, але ми полюбили цю атмосферу і розділили магію фільму", — додала Лорен.
Видання зазначає, що сьогодні будинок залишається символом свята і ностальгії для мільйонів глядачів, а його зв'язок з "Сам удома" робить його частиною історії кінематографа.
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