Найдено 250 затонувших кораблей с сокровищами: эти суда перевозили золото и серебро (фото)

Исследователи убеждены, что один из испанских кораблей, Nossa Senhora do Rosario 1589 года, загружен 22 тоннами драгоценных металлов.

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В водах Азорских островов, что вблизи берегов Португалии, обнаружено более двух сотен кораблей с сокровищами на борту. Исследователь Александр Монтейру из Университета NOVA занимался дайвингом и изучал подводные находки в течение 25 лет. Он составил базу из 8620 судов, которые попали в аварию после 1500 года. Об этом пишет издание Observador.

По словам подводного археолога, на борту затонувших в регионе кораблей находятся сокровища. Информация об этих судах есть в открытом доступе, однако правительство пока не предпринимало никаких шагов для поиска. Специалист переживает, что рано или поздно артефакты найдут, но их невозможно будет защитить, поскольку пока нет алгоритма действий на этот случай.

Монтейру убежден, что один из испанских кораблей, Nossa Senhora do Rosario 1589 года, загружен 22 тоннами золота и серебра. Согласно его данным, он затонул рядом с полуостровом Троя.

Останки затонувших кораблей Фото: Alexandre Monteiro

"Я провел расследование и даже выяснил имя матери капитана корабля", — рассказал Александр.

Анализируя документацию, ученый также обнаружил упоминание о корабле 1615 года под названием Nossa Senhora da Luz, потерпевшем крушение в районе острова Фаял. Он четыре года изучал архивы, чтобы найти это судно.

"После этих четырех лет я нырнул и во время первого же погружения нашел место кораблекрушения", — рассказал он.

Напомним, во время ремонтных работ на одной из вилл в Вене (Австрия) рабочие нашли в сундуке удивительный клад. По предварительным оценкам, там хранилось около 30 килограммов "монет Моцарта" из чистого золота. Их стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро (около 100,5 млн грн).

А вот 54-летний хирург на пенсии Джонатан Нидхэм сделал "открытие всей своей жизни", найдя на границе Стаффордшира и Дербишира золотой самородок в форме Великобритании.