Знайдено 250 затонулих кораблів зі скарбами: ці судна перевозили золото і срібно (фото)

Дослідники переконані, що один з іспанських кораблів, Nossa Senhora do Rosario 1589 року, завантажений 22 тонами дорогоцінних металів.

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У водах Азорських островів, що поблизу берегів Португалії, виявлено понад дві сотні кораблів зі скарбами на борту. Дослідник Александр Монтейру з Університету NOVA займався дайвінгом і вивчав підводні знахідки протягом 25 років. Він склав базу з 8620 суден, які потрапили в аварію після 1500 року. Про це пише видання Observador.

За словами підводного археолога, на борту затонулих у регіоні кораблів знаходяться скарби. Інформація про ці судна є у відкритому доступі, проте уряд поки що не робив жодних кроків для пошуку. Фахівець переживає, що рано чи пізно артефакти знайдуть, але їх неможливо буде захистити, оскільки наразі немає алгоритму дій на цей випадок.

Монтейру переконаний, що один з іспанських кораблів, Nossa Senhora do Rosario 1589 року, завантажений 22 тонами золота і срібла. Згідно з його даними, він затонув поруч із півостровом Троя.

Рештки затонулих кораблів Фото: Alexandre Monteiro

"Я провів розслідування і навіть з'ясував ім'я матері капітана корабля", — розповів Александр.

Аналізуючи документацію, вчений також виявив згадку про корабель 1615 року під назвою Nossa Senhora da Luz, що зазнав аварії у районі острова Фаял. Він чотири роки вивчав архіви, щоб знайти це судно.

"Після цих чотирьох років я пірнув і під час першого ж занурення знайшов місце корабельної аварії", — розповів він.

Нагадаємо, під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).

А от 54-річний хірург на пенсії Джонатан Нідхем зробив "відкриття всього свого життя", знайшовши на кордоні Стаффордширу та Дербіширу золотий самородок у формі Великої Британії.