В Голландии в выгребной яме нашли деревянный ботинок, которому 500 лет
Деревянный ботинок был найден во время строительства подземного контейнера для мусора в Алкмааре, примерно в 30 км к северо-западу от Амстердама.
В Голландии обнаружили деревянный ботинок, которому 500 лет. Его обнаружили во время строительных работ в выгребной яме. Когда-то такую обувь носили фермеры. Об этом пишет Reuters.
Полувековую обувь нашли в городе Алкмаар.
"Это было найдено в выгребной яме в городе. Это очень особенный факт, потому что с деревянной обувью вы всегда вспоминаете фермеров, которые используют ее во время работы", — рассказала археолог Силке Ланге.
Деревянный ботинок был найден во время строительства подземного контейнера для мусора в Алкмааре, примерно в 30 км к северо-западу от Амстердама.
По словам археологов, выгребную яму использовали как туалет и для утилизации отходов примерно с 1450 по 1558 год.
Ботинок европейского размера 36 по оценкам экспертов, был изготовлен в конце 15 или в начале 16 века.
Это первая найденная в Нидерландах обувь из березового дерева и одна из 44 деревянных ботинок, найденных во время раскопок в Нидерландах и Бельгии.
Напомним, что в Норвегии археологи раскопали женские захоронения с уникальными артефактами. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, в частности роскошные ювелирные изделия и импортные украшения.
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