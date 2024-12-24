В Голландии в выгребной яме нашли деревянный ботинок, которому 500 лет

Деревянный ботинок был найден во время строительства подземного контейнера для мусора в Алкмааре, примерно в 30 км к северо-западу от Амстердама.

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В Голландии обнаружили деревянный ботинок, которому 500 лет. Его обнаружили во время строительных работ в выгребной яме. Когда-то такую обувь носили фермеры. Об этом пишет Reuters.

Полувековую обувь нашли в городе Алкмаар.

"Это было найдено в выгребной яме в городе. Это очень особенный факт, потому что с деревянной обувью вы всегда вспоминаете фермеров, которые используют ее во время работы", — рассказала археолог Силке Ланге.

Деревянный ботинок был найден во время строительства подземного контейнера для мусора в Алкмааре, примерно в 30 км к северо-западу от Амстердама.

По словам археологов, выгребную яму использовали как туалет и для утилизации отходов примерно с 1450 по 1558 год.

Ботинок европейского размера 36 по оценкам экспертов, был изготовлен в конце 15 или в начале 16 века.

Это первая найденная в Нидерландах обувь из березового дерева и одна из 44 деревянных ботинок, найденных во время раскопок в Нидерландах и Бельгии.

Напомним, что в Норвегии археологи раскопали женские захоронения с уникальными артефактами. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, в частности роскошные ювелирные изделия и импортные украшения.

Ранее сообщалось о жуткой находке в Нидерландах. Археологи обнаружили пол из костей, который датируется XV веком н. э.