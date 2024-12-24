У Голландії у вигрібній ямі знайшли дерев'яний черевик, якому 500 років

Дерев'яний черевик був знайдений під час будівництва підземного контейнера для сміття в Алкмаарі, приблизно за 30 км на північний захід від Амстердама.

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У Голландії виявили дерев'яний черевик, якому 500 років. Його виявили під час будівельних робіт у вигрібній ямі. Колись таке взуття носили фермери. Про це пише Reuters.

Півстолітнє взуття знайшли в місті Алкмаар.

"Це було знайдено у вигрібній ямі в місті. Це дуже особливий факт, тому що з дерев’яним взуттям ви завжди згадуєте фермерів, які використовують його під час роботи", — розповіла археологиня Сілке Ланге.

Дерев'яний черевик був знайдений під час будівництва підземного контейнера для сміття в Алкмаарі, приблизно за 30 км на північний захід від Амстердама.

За словами археологів, вигрібну яму використовували як туалет і для утилізації відходів приблизно з 1450 по 1558 рік.

Черевик європейського розміру 36, за оцінками експертів, було виготовлено в кінці 15 або на початку 16 століття.

Це перше знайдене в Нідерландах взуття з березового дерева і одне із 44 дерев’яних черевиків, знайдених під час розкопок у Нідерландах і Бельгії.

Нагадаємо, що в Норвегії археологи розкопали жіночі поховання з унікальними артефактами. Вчені виявили численні артефакти, зокрема розкішні ювелірні вироби та імпортні прикраси.

Раніше повідомлялося про моторошну знахідку у Нідерландах. Археологи виявили підлогу з кісток, яка датується XV століттям н. е.