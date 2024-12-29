Посетителям кафе, в котором дождь идет каждые 15 минут, предлагают зонтики (видео)

С момента своего открытия в мае этого года кафе быстро завоевало популярность, особенно среди пользователей Instagram, которые с удовольствием публикуют фото и видео под искусственным дождем.

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В центре одного из самых оживленных районов Сеула (Южная Корея) расположилось необычное заведение, которое привлекло внимание местных жителей и туристов. Rain Report Cafe предлагает уникальный опыт: каждые 15 минут в заведении начинается настоящий дождь, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Об этом пишет Oddity Central.

Дождь в кафе — не просто легкий туман или несколько капель воды, а полноценный ливень. Для тех, кто решит насладиться этим необычным явлением на открытой террасе, кафе предоставляет резиновые сапоги, дождевики и зонтики.

Интерьер Rain Report Cafe выдержан в минималистичном стиле, с преобладанием черных оттенков и окружен бамбуковыми деревьями, что усиливает ощущение уединения и природной гармонии. Панорамные окна позволяют гостям наблюдать за дождем, создавая впечатление, что они находятся за пределами шумного мегаполиса.

С момента открытия в мае этого года кафе стало настоящей сенсацией, особенно популярной среди пользователей Instagram, которые охотно делятся фотографиями и видео под ливнем в своих аккаунтах. Каждое новое видео с Rain Report набирает тысячи просмотров, что делает заведение вирусным в южнокорейских социальных сетях.

Однако популярность имеет свою цену: в кафе часто бывают очереди, а внутренний дворик заполняется посетителями, которые стремятся запечатлеть момент. Тем не менее, Rain Report Cafe продолжает оставаться местом, которое стоит посетить всем, кто ищет нестандартный отдых в Сеуле.

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