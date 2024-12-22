Посреди замерзшего озера нашли замок, тайна которого до сих пор не раскрыта (фото)

Крепость закрыта для посещения, однако туристы могут осмотреть его окрестности, совершить прогулку на барже вокруг здания и заглянуть в сувенирный магазин.

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На замерзшем озере в Польше возвышается загадочный замок Стобница, история строительства и принадлежности которого окутана тайнами. Величественное здание, расположенное на искусственном острове, впервые привлекло внимание общественности после съемок с воздуха. Об этом пишет The Mirror.

Строительство началось в 2015 году, и, несмотря на завершение работ спустя девять лет, точное назначение замка остается неизвестным. Замок выделяется своими высокими башнями, каменными стенами и внушительными размерами: высота составляет около 70 метров, а длина — почти 200 метров.

Расположенный в охраняемой природной зоне на окраине Нотецкого леса, примерно в часе езды от Познани, замок вызвал немало споров. В 2018 году проект попал под пристальное внимание экологов и властей, но многочисленные попытки остановить строительство оказались безуспешными.

Строительство началось в 2015 году, и, несмотря на завершение работ спустя девять лет, точное назначение замка остается неизвестным Фото: Wikipedia

Существует множество теорий о том, кто стоит за этим проектом. Одни утверждают, что замок мог быть построен по инициативе польского миллиардера Яна Кульчика, скончавшегося в 2015 году, другие связывают объект с польской компанией DJT. Однако в 2020 году семь человек, предположительно инвесторов, были задержаны по обвинению в нанесении ущерба окружающей среде, а местный губернатор был отстранен от должности.

Замок остается закрытым для посещения, но его территория частично доступна для туристов. Гости могут прогуляться по окрестностям, прокатиться на барже вокруг замка и посетить сувенирный магазин, где продаются изделия из натуральных материалов, таких как дерево и камень.

Для посетителей также работает кафе, предлагающее горячие напитки, выпечку и фирменные блюда, такие как яблочный пирог с чаем или крем-суп из свеклы. Цена входного билета составляет около 49 злотых (501 гривна).

Издание отмечает, что главная загадка — цель строительства замка — до сих пор не раскрыта. Одни считают, что он должен был стать резиденцией владельца, другие опасаются, что он превратится в роскошный отель.

Ранее Фокус сообщал, что польский город-призрак в лесу хранит жуткие тайны. Ранее населенный пункт служил стратегическим военным объектом. Попытки восстановить инфраструктуру не увенчались успехом: город превратился в место для стрельбищ и военных реконструкций, а затем был окончательно разрушен.

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