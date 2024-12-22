Посеред замерзлого озера знайшли замок, таємниця якого досі не розкрита (фото)
Фортеця закрита для відвідування, проте туристи можуть оглянути її околиці, здійснити прогулянку на баржі навколо будівлі та зазирнути до сувенірної крамниці.
На замерзлому озері в Польщі височіє загадковий замок Стобниця, історія будівництва та приналежності якого оповита таємницями. Велична будівля, розташована на штучному острові, вперше привернула увагу громадськості після зйомок з повітря. Про це пише The Mirror.
Будівництво почалося 2015 року, і, попри завершення робіт через дев'ять років, точне призначення замку залишається невідомим. Замок виділяється своїми високими вежами, кам'яними стінами і значними розмірами: висота становить близько 70 метрів, а довжина — майже 200 метрів.
Розташований в охоронюваній природній зоні на околиці Нотецького лісу, приблизно за годину їзди від Познані, замок викликав чимало суперечок. У 2018 році проєкт потрапив під пильну увагу екологів і влади, але численні спроби зупинити будівництво виявилися безуспішними.
Існує безліч теорій про те, хто стоїть за цим проєктом. Одні стверджують, що замок міг бути побудований з ініціативи польського мільярдера Яна Кульчика, який помер 2015 року, інші пов'язують об'єкт із польською компанією DJT. Однак 2020 року сімох осіб, імовірно інвесторів, затримали за звинуваченням у завданні шкоди навколишньому середовищу, а місцевого губернатора усунули з посади.
Замок залишається закритим для відвідування, але його територія частково доступна для туристів. Гості можуть прогулятися околицями, покататися на баржі навколо замку і відвідати сувенірну крамницю, де продаються вироби з натуральних матеріалів, як-от дерево і камінь.
Для відвідувачів також працює кав'ярня, що пропонує гарячі напої, випічку та фірмові страви, як-от яблучний пиріг із чаєм або крем-суп із буряка. Ціна вхідного квитка становить близько 49 злотих (501 гривня).
Видання зазначає, що головна загадка — мета будівництва замку — досі не розкрита. Одні вважають, що він мав стати резиденцією власника, інші побоюються, що він перетвориться на розкішний готель.
Раніше Фокус повідомляв, що польське місто-привид у лісі зберігає моторошні таємниці. Раніше населений пункт служив стратегічним військовим об'єктом. Спроби відновити інфраструктуру не увінчалися успіхом: місто перетворилося на місце для стрільбищ і військових реконструкцій, а потім його остаточно зруйнували.
Також стало відомо, що блогерка порівняла своє життя у фургоні та на човні. Дівчина на ім'я Гайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом із партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.