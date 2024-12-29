Відвідувачам кафе, в якому дощ іде кожні 15 хвилин, пропонують парасольки (відео)

З моменту свого відкриття в травні цього року кафе швидко завоювало популярність, особливо серед користувачів Instagram, які із задоволенням публікують фото і відео під штучним дощем.

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У центрі одного з найжвавіших районів Сеула (Південна Корея) розташувався незвичайний заклад, який привернув увагу місцевих жителів і туристів. Rain Report Cafe пропонує унікальний досвід: кожні 15 хвилин у закладі починається справжній дощ, створюючи атмосферу затишку і спокою. Про це пише Oddity Central.

Дощ у кафе — не просто легкий туман або кілька крапель води, а повноцінна злива. Для тих, хто вирішить насолодитися цим незвичайним явищем на відкритій терасі, кафе надає гумові чоботи, дощовики та парасольки.

Інтер'єр Rain Report Cafe витриманий у мінімалістичному стилі, з переважанням чорних відтінків і оточений бамбуковими деревами, що підсилює відчуття усамітнення та природної гармонії. Панорамні вікна дозволяють гостям спостерігати за дощем, створюючи враження, що вони перебувають за межами галасливого мегаполіса.

З моменту відкриття в травні цього року кафе стало справжньою сенсацією, особливо популярною серед користувачів Instagram, які залюбки діляться фотографіями та відео під зливою у своїх акаунтах. Кожне нове відео з Rain Report набирає тисячі переглядів, що робить заклад вірусним у південнокорейських соціальних мережах.

Однак популярність має свою ціну: у кафе часто бувають черги, а внутрішній дворик заповнюється відвідувачами, які прагнуть закарбувати момент. Проте Rain Report Cafe продовжує залишатися місцем, яке варто відвідати всім, хто шукає нестандартний відпочинок у Сеулі.

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