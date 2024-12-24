Бритая голова, козы и собственная жена: что ставили в казино вместо денег

Некоторые случаи заканчивались в зале суда, поскольку мужчины ставили имущество своих жен.

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Те, кто играет в азартные игры, обычно делают ставки на деньги. Однако иногда люди вместо них использовали совсем необычные предметы. Сomments.ua рассказал о нескольких ситуациях, когда люди использовали неожиданные активы. Они демонстрируют, насколько далеко могут зайти люди, охваченные азартом.

Что ставили в казино вместо денег

В 2007 году в Польше мужчина по имени Анджей поставил в казино свою жену. Когда он проиграл свои деньги, в качестве залога за возможность продолжения игры решил оставить свою жену.

Анджей проиграл, а его оппонент пошутил, что воспринимает это как доказательство отчаяния игрока. После этого инцидента жена подала на развод.

Известный американский актер и певец Фрэнк Синатра был постоянным гостем казино в Лас-Вегасе. Однажды он предложил в качестве ставки свое будущее выступление в казино. Точных деталей неизвестно, однако он славился соблюдением своих обещаний.

В США мужчина проиграл крупную сумму денег в казино и решил поставить свадебное кольцо своей жены. Казино отказалось принять такую ставку, однако он продал украшение другому игроку, а деньги снова использовал в игре. После того, как жена узнала о продаже кольца, история закончилась в суде.

В одном из европейских казино мужчина поставил свои дорогие часы Rolex стоимостью несколько десятков тысяч евро. Он получил солидный выигрыш, однако попал в заголовки новостей как пример риска, который мог закончиться совсем иначе.

В Индии зафиксирован случай, когда игрок использовал в качестве ставки собственные волосы. После проигрыша он вынужден был побрить голову прямо в казино.

В Нигерии один из местных фермеров после проигрыша решил поставить несколько своих коров и коз. Ставка была принята, однако фермер снова проиграл. Животные были основным источником дохода семьи, поэтому этот случай вызвал резонанс в местной общине.

В одном из казино Лас-Вегаса турист из Великобритании проиграл все свои деньги и решил поставить авиабилет на самолет домой. После проигрыша он обращался к друзьям за помощью, чтобы они купили новый билет.

В начале ХХ века во Франции один из состоятельных игроков поставил на рулетке семейное поместье. Он проиграл и дом, и землю — все имущество перешло в собственность казино.

Напомним, недавно украинские правоохранители задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Его подозревали в содействии деятельности российского онлайн-казино Pin-Up, которое имело лицензию на организацию азартных игр в Украине.

Позже в ГБР подтвердили эту информацию и отметили, что Иван Рудый умышленно не принимал меры по лишению онлайн-казино, которое связано с Россией, соответствующей лицензии. Во время обысков у него также обнаружили средства, похожие на наркотические.