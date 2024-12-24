Поголена голова, кози та власна жінка: що ставили в казино замість грошей

Деякі випадки закінчувались в залі суду, оскільки чоловіки ставили майно своїх дружин.

Related video

Ті, хто грає в азартні ігри, зазвичай роблять ставки на гроші. Однак іноді люди замість них використовували зовсім незвичні предмети. Сomments.ua розповів про декілька ситуацій, коли люди використовували несподівані активи. Вони демонструють, наскільки далеко можуть зайти люди, охоплені азартом.

Що ставили в казино замість грошей

У 2007 році в Польщі чоловік на ім’я Анджей поставив в казино свою дружину. Коли він програв свої гроші, як заставу за можливість продовження гри вирішив залишити свою дружину.

Анджей програв, а його опонент пожартував, що сприймає це як доказ відчаю гравця. Після цього інциденту дружина подала на розлучення.

Відомий американський актор та співак Френк Сінатра був постійним гостем казино в Лас-Вегасі. Одного разу він запропонував як ставку свій майбутній виступ у казино. Точних деталей невідомо, однак він славився дотриманням своїх обіцянок.

У США чоловік програв велику суму грошей у казино та вирішив поставити весільну обручку своєї дружини. Казино відмовилося прийняти таку ставку, однак він продав прикрасу іншому гравцеві, а гроші знову використав у грі. Після того, як дружина дізналась про продаж обручки, історія закінчилась в суді.

В одному з європейських казино чоловік поставив свій дорогий годинник Rolex вартістю кілька десятків тисяч євро. Він отримав солідний виграш, однак потрапив у заголовки новин як приклад ризику, який міг закінчитися зовсім інакше.

В Індії зафіксований випадок, коли гравець використав як ставку власне волосся. Після програшу він змушений був поголити голову прямо в казино.

У Нігерії один із місцевих фермерів після програшу вирішив поставити кілька своїх корів і кіз. Ставка була прийнята, однак фермер знову програв. Тварини були основним джерелом доходу сім'ї, тому цей випадок викликав резонанс у місцевій громаді.

В одному з казино Лас-Вегаса турист із Великої Британії програв усі свої гроші та вирішив поставити авіаквиток на літак додому. Після програшу він звертався до друзів за допомогою, аби вони купили новий квиток.

На початку ХХ століття у Франції один із заможних гравців поставив на рулетці сімейний маєток. Він програв і будинок, і землю — все майно перейшло у власність казино.

Нагадаємо, нещодавно українські правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого. Його підозрювали у сприянні діяльності російського онлайн-казино Pin-Up, яке мало ліцензію на організацію азартних ігор в Україні.

Пізніше в ДБР підтвердили цю інформацію та зазначили, що Іван Рудий умисно не вживав заходів щодо позбавлення онлайн-казино, яке пов'язане з Росією, відповідної ліцензії. Під час обшуків у нього також виявили засоби, схожі на наркотичні.