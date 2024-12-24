Призрак на Рождество: легенда о женщине в красном шарфе продолжает пугать пассажиров метро

Пассажиров и работники метро продолжают рассказывать истории о мистическом призраке с трагической судьбой, который возвращается на одну и ту же платформу каждый год.

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На станции метро Ickenham в западной части Лондона (Англия) ежегодно на Рождество появляется загадочный "призрак" женщины в красном шарфе, связанный с трагической историей. Об этом пишет The Mirror.

Истории о призраках в лондонском метро не редкость, но именно этот дух, как утверждают свидетели, неизменно возвращается на станцию в праздничный сезон. По легенде, женщина в красном шарфе погибла на платформе, упав на рельсы и получив смертельный удар током.

Станция Ickenham, обслуживающая линии Метрополитен и Пикадилли, обычно тихая и мало загруженная, особенно в сравнении с крупными транспортными узлами, такими как Ватерлоо. Тем не менее, ее репутация среди любителей паранормального делает ее известной.

Первое упоминание о призраке датируется 1952 годом. Тогда инженер, работавший на платформе, рассказал, что увидел женщину средних лет в красном шарфе. Она жестом подозвала его, указала на распределительный щит и повела его к лестнице. На предпоследней ступени женщина исчезла. Этот случай стал началом множества других наблюдений.

Иллюстративное фото Фото: Britannica

Пассажиры и сотрудники станции сообщают, что женщина появляется на платформе, машет рукой, а затем исчезает прямо на глазах очевидцев. Каждый раз история повторяется, усиливая мистическую атмосферу станции.

Издание отмечает, что Лондонское метро славится и другими жуткими легендами. На "Кеннингтонской петле" якобы обитает призрак, который закрывает двери в пустых поездах. Считается, что это дух работника, погибшего от удара током в 1950-х годах.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет. На кадрах видно, как крошечные черные насекомые ползают по стволу дерева. Женщина, начавшая уборку, отметила, что в будущем планирует использовать только искусственную елку.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.