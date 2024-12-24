Привид на Різдво: легенда про жінку в червоному шарфі продовжує лякати пасажирів метро

Пасажири та працівники метро продовжують розповідати історії про містичну примару з трагічною долею, яка повертається на одну й ту саму платформу щороку.

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На станції метро Ickenham у західній частині Лондона (Англія) щороку на Різдво з'являється загадкова "примара" жінки в червоному шарфі, пов'язана з трагічною історією. Про це пише The Mirror.

Історії про привидів у лондонському метро не рідкість, але саме цей дух, як стверджують свідки, незмінно повертається на станцію у святковий сезон. За легендою, жінка в червоному шарфі загинула на платформі, впавши на рейки й отримавши смертельний удар струмом.

Станція Ickenham, що обслуговує лінії Метрополітен і Пікаділлі, зазвичай тиха і мало завантажена, особливо в порівнянні з великими транспортними вузлами, такими як Ватерлоо. Проте, її репутація серед любителів паранормального робить її відомою.

Перша згадка про привида датується 1952 роком. Тоді інженер, який працював на платформі, розповів, що побачив жінку середніх років у червоному шарфі. Вона жестом підкликала його, вказала на розподільний щит і повела його до сходів. На передостанньому щаблі жінка зникла. Цей випадок став початком безлічі інших спостережень.

Ілюстративне фото Фото: Britannica

Пасажири і співробітники станції повідомляють, що жінка з'являється на платформі, махає рукою, а потім зникає просто на очах очевидців. Щоразу історія повторюється, посилюючи містичну атмосферу станції.

Видання зазначає, що Лондонське метро славиться й іншими моторошними легендами. На "Кеннінгтонській петлі" нібито мешкає привид, який зачиняє двері в порожніх поїздах. Вважається, що це дух працівника, який загинув від удару струмом у 1950-х роках.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе. На кадрах видно, як крихітні чорні комахи повзають по стовбуру дерева. Жінка, яка почала прибирання, зазначила, що в майбутньому планує використовувати тільки штучну ялинку.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.