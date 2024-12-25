Сыну и пожилой матери запретили участвовать в викторине паба: причина удивила семью

До этого мама с сыном выиграли четыре из семи викторин, в которых участвовали, поэтому предполагали, что их решили не допускать именно из-за этого.

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30-летнему Джону Каллену и его 73-летней матери запретили участвовать в викторине в пабе из-за якобы оскорбительных названий команды, которые они придумывали. Об этом пишет Daily Star.

Дуэт мамы и сына семь раз участвовали в еженедельных викторинах, которые организовывал один из пабов в центре города Уолласи, Великобритания. В четырех из них они победили, поэтому думали, что им запретили участвовать в викторине из-за того, что они были слишком сообразительны.

Однако сотрудник паба сообщил, что они не смогут принять участие в викторине из-за их "унизительных и оскорбительных" названий команд, которые содержали ссылки на Мадлен МакКанн (пропавшая в 2007 году четырехлетняя девочка из семьи британских медиков) и принца Эндрю (член королевской семьи, известный попаданием в различные скандалы).

"Я понимаю, что люди могут считать это оскорбительным, но мы не первая команда, которая в шутку использует эти имена в викторинах. Мы обычные участники викторины, которые соревнуются каждую неделю ради развлечения", — пояснил Джон.

Он подчеркнул, что считает возмутительным и смешным то, что кто-то пытается ограничить или остановить кого-то от победы в викторине, когда сама цель заключается в том, чтобы попытаться победить.

Владелец заведения Эндрю Кэри рассказал подтвердил, что Джон и его мать, Валери, очень умные люди, но проблема, по его словам, заключается в том, что каждый раз, когда они выигрывали раунд или были самой быстрой командой, которая отвечала на вопросы, название их команды появлялось на большом экране в пабе и объявлялось ведущим на все заведение.

"В конце концов, учитывая количество жалоб, мы решили попросить мать и сына покинуть заведение, поскольку они нарушали общественный порядок. Мы имеем право на вход в наше заведение, и мы не будем терпеть такое поведение", — отметил Кэри.

Напомним, "худший в истории" участник популярной телевикторины обманул семью на 4,5 млн фунтов.

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