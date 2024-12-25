Синові та літній матері заборонили брати участь у вікторині пабу: причина здивувала родину

До цього мама з сином виграли чотири з семи вікторин, у яких брали участь, тому припускали, що їх вирішили не допускати саме через це.

Related video

30-річному Джону Каллену та його 73-річній матері заборонили брати участь у вікторині в пабі через нібито образливі назви команди, які вони вигадували. Про це пише Daily Star.

Дует мами та сина сім разів брали участь у щотижневих вікторинах, які організовував один з пабів у центрі міста Волласі, Велика Британія. У чотирьох з них вони перемогли, тому думали, що їм заборонили брати участь у вікторині через те, що вони були занадто кмітливі.

Проте співробітник пабу повідомив, що вони не зможуть взяти участь у вікторині через їхні "принизливі та образливі" назви команд, які містили посилання на Мадлен МакКанн (зникла у 2007 році чотирирічна дівчинка з родини британських медиків) та принца Ендрю (член королівської родини, відомий потраплянням у різні скандали).

"Я розумію, що люди можуть вважати це образливим, але ми не перша команда, яка жартома використовує ці імена у вікторинах. Ми звичайні учасники вікторини, які змагаються щотижня заради розваги", — пояснив Джон.

Він підкреслив, що вважає обурливим і смішним те, що хтось намагається обмежити або зупинити когось від перемоги у вікторині, коли сама мета полягає в тому, щоб спробувати перемогти.

Власник закладу Ендрю Кері розповів підтвердив, що Джон і його мати, Валері, дуже розумні люди, але проблема, за його словами, полягає в тому, що кожного разу, коли вони вигравали раунд або були найшвидшою командою, яка відповідала на запитання, назва їхньої команди з'являлася на великому екрані в пабі і оголошувалася ведучим на весь заклад.

"Зрештою, зважаючи на кількість скарг, ми вирішили попросити матір і сина покинути заклад, оскільки вони порушували громадський порядок. Ми маємо право на вхід до нашого закладу, і ми не будемо терпіти таку поведінку", — зазначив Кері.

Нагадаємо, "найгірший в історії" учасник популярної телевікторини обдурив сім'ю на 4,5 млн фунтів.

Фокус також писав, про те, що блогери купили "найдорожчий у світі" адвент-календар і були спантеличені вмістом.