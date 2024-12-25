25 лет щедрости: победитель лотереи отдал миллионы на благо родного города (фото)

В начале 2000 года Рэй Рэгг и его покойная супруга Барбара выиграли джекпот в размере 7 миллионов фунтов стерлингов, более 5,5 миллиона из которых они направили на благотворительные цели.

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86-летний Рэй Рэгг, один из самых щедрых победителей Национальной лотереи Великобритании, рассказал о своей жизни спустя почти четверть века после выигрыша. Об этом пишет Daily Star.

В январе 2000 года он и его покойная жена Барбара сорвали джекпот в размере 7 миллионов фунтов стерлингов, из которых более 5,5 миллиона фунтов они пожертвовали на благотворительность.

Супруги из Шеффилда, известные своей скромностью, направили средства на помощь семьям, друзьям и 17 различным благотворительным организациям, включая больницы их родного города. Среди пожертвований были средства на оборудование для диагностики и лечения, поддержку детских хосписов, образовательные программы и помощь ветеранам.

Супруги направили средства на помощь семьям, друзьям и 17 различным благотворительным организациям Фото: SWNS

Барбара, медсестра с 22-летним стажем, и Рэй, кровельщик на пенсии, всегда придерживались мнения, что выигрыш был слишком большим для двух человек. Их щедрость принесла им признание: пара была удостоена специального приза от организаторов лотереи, а также приглашений на престижные мероприятия, такие как премия "Гордость Британии" и приемы в Букингемском дворце.

Несмотря на внезапное богатство, Рэй говорит, что деньги не изменили их как личностей.

"Мы просто жили своей жизнью, помогали другим и продолжали экономить, как это делали всегда", — рассказывал британец.

По его словам, он до сих пор проверяет цены на носки, подчеркивая свою практичность. Первые дни после выигрыша пара отметила скромно. Рэй выпил банку пива, Барбара — бокал вина. Затем они купили белый Range Rover за 52 000 фунтов и отправились в круиз по Карибам. Вскоре после этого началась их активная филантропическая деятельность.

Мужчина до сих пор проверяет цены на носки, подчеркивая свою практичность Фото: SWNS

Среди самых запоминающихся проектов Рэггов — покупка телевизоров для детского хосписа, финансирование рождественских мероприятий для школьников из малообеспеченных семей и поддержка медицинских исследований. Они также помогли группе ветеранов Второй мировой войны посетить Италию на годовщину битвы при Монте-Кассино.

Барбара, ушедшая из жизни в 2018 году, однажды сказала: "Мы просто хотели сделать мир немного лучше". Сегодня Рэй продолжает помнить их общую миссию и жить скромной жизнью, вдохновляя других своим примером доброты и щедрости.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.