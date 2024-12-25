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МирФан

25 лет щедрости: победитель лотереи отдал миллионы на благо родного города (фото)

Победитель лотереи, щедрый победитель лотереи, раздал миллионы, миллионер, смотрит цены на носки, сорвал джекпот
Фото: SWNS | 86-летний Рэй Рэгг, один из самых щедрых победителей Национальной лотереи Великобритании

В начале 2000 года Рэй Рэгг и его покойная супруга Барбара выиграли джекпот в размере 7 миллионов фунтов стерлингов, более 5,5 миллиона из которых они направили на благотворительные цели.

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86-летний Рэй Рэгг, один из самых щедрых победителей Национальной лотереи Великобритании, рассказал о своей жизни спустя почти четверть века после выигрыша. Об этом пишет Daily Star.

В январе 2000 года он и его покойная жена Барбара сорвали джекпот в размере 7 миллионов фунтов стерлингов, из которых более 5,5 миллиона фунтов они пожертвовали на благотворительность.

Супруги из Шеффилда, известные своей скромностью, направили средства на помощь семьям, друзьям и 17 различным благотворительным организациям, включая больницы их родного города. Среди пожертвований были средства на оборудование для диагностики и лечения, поддержку детских хосписов, образовательные программы и помощь ветеранам.

Победитель лотереи, щедрый победитель лотереи, раздал миллионы, миллионер, смотрит цены на носки, сорвал джекпот Fullscreen
Супруги направили средства на помощь семьям, друзьям и 17 различным благотворительным организациям
Фото: SWNS

Барбара, медсестра с 22-летним стажем, и Рэй, кровельщик на пенсии, всегда придерживались мнения, что выигрыш был слишком большим для двух человек. Их щедрость принесла им признание: пара была удостоена специального приза от организаторов лотереи, а также приглашений на престижные мероприятия, такие как премия "Гордость Британии" и приемы в Букингемском дворце.

Несмотря на внезапное богатство, Рэй говорит, что деньги не изменили их как личностей.

"Мы просто жили своей жизнью, помогали другим и продолжали экономить, как это делали всегда", — рассказывал британец.

По его словам, он до сих пор проверяет цены на носки, подчеркивая свою практичность. Первые дни после выигрыша пара отметила скромно. Рэй выпил банку пива, Барбара — бокал вина. Затем они купили белый Range Rover за 52 000 фунтов и отправились в круиз по Карибам. Вскоре после этого началась их активная филантропическая деятельность.

Победитель лотереи, щедрый победитель лотереи, раздал миллионы, миллионер, смотрит цены на носки, сорвал джекпот Fullscreen
Мужчина до сих пор проверяет цены на носки, подчеркивая свою практичность
Фото: SWNS

Среди самых запоминающихся проектов Рэггов — покупка телевизоров для детского хосписа, финансирование рождественских мероприятий для школьников из малообеспеченных семей и поддержка медицинских исследований. Они также помогли группе ветеранов Второй мировой войны посетить Италию на годовщину битвы при Монте-Кассино.

Барбара, ушедшая из жизни в 2018 году, однажды сказала: "Мы просто хотели сделать мир немного лучше". Сегодня Рэй продолжает помнить их общую миссию и жить скромной жизнью, вдохновляя других своим примером доброты и щедрости.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.