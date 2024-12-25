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25 років щедрості: переможець лотереї віддав мільйони на благо рідного міста (фото)

Переможець лотереї, щедрий переможець лотереї, роздав мільйони, мільйонер, дивиться ціни на шкарпетки, зірвав джекпот
Фото: SWNS | 86-річний Рей Регг, один із найщедріших переможців Національної лотереї Великої Британії

На початку 2000 року Рей Регг і його покійна дружина Барбара виграли джекпот розміром 7 мільйонів фунтів стерлінгів, понад 5,5 мільйона з яких вони спрямували на благодійні цілі.

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86-річний Рей Регг, один із найщедріших переможців Національної лотереї Великої Британії, розповів про своє життя через майже чверть століття після виграшу. Про це пише Daily Star.

У січні 2000 року він і його покійна дружина Барбара зірвали джекпот у розмірі 7 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких понад 5,5 мільйона фунтів вони пожертвували на благодійність.

Подружжя з Шеффілда, відоме своєю скромністю, спрямувало кошти на допомогу сім'ям, друзям і 17 різним благодійним організаціям, включно з лікарнями їхнього рідного міста. Серед пожертв були кошти на обладнання для діагностики та лікування, підтримку дитячих хоспісів, освітні програми та допомогу ветеранам.

Переможець лотереї, щедрий переможець лотереї, роздав мільйони, мільйонер, дивиться ціни на шкарпетки, зірвав джекпот Fullscreen
Подружжя спрямувало кошти на допомогу сім'ям, друзям і 17 різним благодійним організаціям
Фото: SWNS

Барбара, медсестра з 22-річним стажем, і Рей, покрівельник на пенсії, завжди дотримувалися думки, що виграш був занадто великим для двох осіб. Їхня щедрість принесла їм визнання: пара була відзначена спеціальним призом від організаторів лотереї, а також запрошень на престижні заходи, як-от премія "Гордість Британії" і прийоми в Букінгемському палаці.

Попри раптове багатство, Рей каже, що гроші не змінили їх як особистостей.

"Ми просто жили своїм життям, допомагали іншим і продовжували економити, як це робили завжди", — розповідав британець.

За його словами, він досі перевіряє ціни на шкарпетки, підкреслюючи свою практичність. Перші дні після виграшу пара відзначила скромно. Рей випив банку пива, Барбара — келих вина. Потім вони купили білий Range Rover за 52 000 фунтів і вирушили в круїз Карибами. Незабаром після цього почалася їхня активна філантропічна діяльність.

Переможець лотереї, щедрий переможець лотереї, роздав мільйони, мільйонер, дивиться ціни на шкарпетки, зірвав джекпот Fullscreen
Чоловік досі перевіряє ціни на шкарпетки, підкреслюючи свою практичність
Фото: SWNS

Серед найбільш пам'ятних проєктів Реггів — купівля телевізорів для дитячого хоспісу, фінансування різдвяних заходів для школярів із малозабезпечених сімей і підтримка медичних досліджень. Вони також допомогли групі ветеранів Другої світової війни відвідати Італію на річницю битви при Монте-Кассіно.

Барбара, яка пішла з життя 2018 року, одного разу сказала: "Ми просто хотіли зробити світ трохи кращим". Сьогодні Рей продовжує пам'ятати їхню спільну місію і жити скромним життям, надихаючи інших своїм прикладом доброти і щедрості.

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