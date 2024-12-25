25 років щедрості: переможець лотереї віддав мільйони на благо рідного міста (фото)

На початку 2000 року Рей Регг і його покійна дружина Барбара виграли джекпот розміром 7 мільйонів фунтів стерлінгів, понад 5,5 мільйона з яких вони спрямували на благодійні цілі.

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86-річний Рей Регг, один із найщедріших переможців Національної лотереї Великої Британії, розповів про своє життя через майже чверть століття після виграшу. Про це пише Daily Star.

У січні 2000 року він і його покійна дружина Барбара зірвали джекпот у розмірі 7 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких понад 5,5 мільйона фунтів вони пожертвували на благодійність.

Подружжя з Шеффілда, відоме своєю скромністю, спрямувало кошти на допомогу сім'ям, друзям і 17 різним благодійним організаціям, включно з лікарнями їхнього рідного міста. Серед пожертв були кошти на обладнання для діагностики та лікування, підтримку дитячих хоспісів, освітні програми та допомогу ветеранам.

Подружжя спрямувало кошти на допомогу сім'ям, друзям і 17 різним благодійним організаціям Фото: SWNS

Барбара, медсестра з 22-річним стажем, і Рей, покрівельник на пенсії, завжди дотримувалися думки, що виграш був занадто великим для двох осіб. Їхня щедрість принесла їм визнання: пара була відзначена спеціальним призом від організаторів лотереї, а також запрошень на престижні заходи, як-от премія "Гордість Британії" і прийоми в Букінгемському палаці.

Попри раптове багатство, Рей каже, що гроші не змінили їх як особистостей.

"Ми просто жили своїм життям, допомагали іншим і продовжували економити, як це робили завжди", — розповідав британець.

За його словами, він досі перевіряє ціни на шкарпетки, підкреслюючи свою практичність. Перші дні після виграшу пара відзначила скромно. Рей випив банку пива, Барбара — келих вина. Потім вони купили білий Range Rover за 52 000 фунтів і вирушили в круїз Карибами. Незабаром після цього почалася їхня активна філантропічна діяльність.

Чоловік досі перевіряє ціни на шкарпетки, підкреслюючи свою практичність Фото: SWNS

Серед найбільш пам'ятних проєктів Реггів — купівля телевізорів для дитячого хоспісу, фінансування різдвяних заходів для школярів із малозабезпечених сімей і підтримка медичних досліджень. Вони також допомогли групі ветеранів Другої світової війни відвідати Італію на річницю битви при Монте-Кассіно.

Барбара, яка пішла з життя 2018 року, одного разу сказала: "Ми просто хотіли зробити світ трохи кращим". Сьогодні Рей продовжує пам'ятати їхню спільну місію і жити скромним життям, надихаючи інших своїм прикладом доброти і щедрості.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.