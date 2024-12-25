Пары начали расходиться перед праздниками, чтобы не дарить подарки: эксперт рассказал о "скруджинге"

Человека бросают перед праздниками, потому что его или ее партнер понимает, что просто не хочет проводить с ним время во время праздничного сезона или знакомить со своей семьей.

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Накануне рождественско-новогодних праздников немало пар расстаются, чтобы не дарить друг другу подарки. Эту тенденцию окрестили "скруджингом" в честь скупого анимационного персонажа "Скруджа". Об этом пишет издание New York Post.

"Скруджинг" означает жестокий акт бросания партнера, потому что вы не хотите покупать ему подарок на Рождество или Хануку.

"Люди, которые разрывают отношения накануне Рождества или дня рождения, часто стремятся избежать финансовых затрат на покупку подарка — отсюда упоминание о "Скрудже", — рассказал основатель Datingscout Крис Плейнс.

Он добавил, что скупость — не единственная причина такой тенденции. Этот термин также касается того, что человека бросили перед праздниками, потому что его или ее партнер понимает, что просто не хочет проводить с ним время во время праздничного сезона или знакомить половинку со своей семьей.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, какие гаджеты и кому можно подарить на Новый год.

Ранее мы писали о лучших подарках на Новый год: самые полезные гаджеты для родных и близких. Дарить на новогодние праздники смартфоны, планшеты, фены — это уже банально. К счастью, есть нетривиальные устройства, которые могут приятно удивить.