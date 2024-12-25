Пари почали розходитися перед святами, щоб не дарувати подарунки: експерт розповів про "скруджинг"

Людину кидають перед святами, тому що його або її партнер розуміє, що просто не хоче проводити з нею час під час святкового сезону або знайомити зі своєю родиною.

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Напередодні різдвяно-новорічних свят чимало пар розлучаються, щоб не дарувати одне одному подарунки. Цю тенденцію охрестили "скруджингом" на честь скупого анімаційного персонажа "Скруджа". Про це пише видання New York Post.

"Скруджинг" означає жорстокий акт кидання партнера, тому що ви не хочете купувати йому подарунок на Різдво чи Хануку.

"Люди, які розривають стосунки напередодні Різдва чи дня народження, часто прагнуть уникнути фінансових витрат на купівлю подарунка — звідси згадка про "Скруджа", — розповів засновник Datingscout Кріс Плейнс.

Він додав, що скупість — не єдина причина такої тенденції. Цей термін також стосується того, що людину кинули перед святами, бо його або її партнер розуміє, що просто не хоче проводити з вами час під час святкового сезону або знайомити половинку зі своєю родиною.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, які гаджети і кому можна подарувати на Новий рік.

Раніше ми писали про найкращі подарунки на Новий рік: найкорисніші гаджети для рідних і близьких. Дарувати на новорічні свята смартфони, планшети, фени — це вже банально. На щастя, є нетривіальні пристрої, які можуть приємно здивувати.