Амуниция на миллионы: собаки в армии Британии получат современную экипировку (фото)

Теперь четвероногие будут иметь высокотехнологичные жилеты, защитные очки, наушники и ботинки на резиновой подошве. Также новая защита позволяет проводить прыжки с парашютом вместе с собаками.

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Британская армия начала использование защитного оборудования для собак, которых используют в зоне проведения боевых операций. Об этом сообщает местный таблоид The Sun.

По словам командира кинологического полка, полковника Энн О'Флинн, потребность в четвероногих в британской армии менялась за последние 15-20 лет. Ранее собак использовали в качестве охранников и искателей, а сейчас спектр задач значительно расширился.

Снаряжение собаки в британской армии (фото: The Sun)

"За последние 15 или 20 лет потребность в рабочих собаках очень различалась. С нашего времени в Афганистане и Ираке, где численность значительно возросла из-за спроса на увеличение поддержки рабочих собак", — говорит военная.

СМИ пишет, что в рамках увеличения функционала задач, британская армия оденет четвероногих в высокотехнологичные жилеты и защитные очки. Также в комплект одежды собак включены наушники и ботинки на резиновой подошве, чтобы защитить лапы от перепадов температуры, стекла и осколков.

Снаряжение собаки в британской армии (фото: The Sun)

Новая экипировка четвероногих позволит военным даже прыгать с парашютом с самолетов. Сейчас активное тестирование нового снаряжения для кинологических служб армии уже завершено, а первые подразделения получат все необходимое уже в ближайшее время.

Напомним, Фокус писал, как отучить собаку прыгать на гостей. Многие собаки, увидев своего человека или кого-то, кто ранее проявил к ним доброту, прыгают на него, проявляя свою радость. Так же они поступают, когда в дом приходят гости, чтобы продемонстрировать радость.

Также мы рассказывали о том, как ученые установили возраст старения собак. Возрастные изменения, которые замечают у своих питомцев владельцы, не совпадают с проблемами, которые чаще всего диагностируют ветеринары. При этом в зависимости от породы пес может постареть как в 11,5 года, так и уже после 14-летия.