Ученые установили возраст старения собак: какая порода имеет больше проблем со здоровьем

Возрастные изменения, которые замечают у своих питомцев владельцы, не совпадают с проблемами, которые чаще всего диагностируют ветеринары. При этом в зависимости от породы пес может постареть как в 11,5 года, так и уже после 14-летия.

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Ученые взялись выяснить, когда собаки вступают в возраст, в котором ветеринары оценивают их как старых. Для этого они использовали ветеринарные электронные медицинские записи о 832 хвостатых пациентах пожилого возраста. Результаты исследования были опубликованы 12 декабря в Journal of Small Animal Practice.

Пожилые собаки составляют от 30% до 40% пациентов ветклиник. На состояние их здоровья негативно влияет широкий спектр возрастных проблем, от которых страдают все системы организма.

Чаще всего у британских собак фиксировали жалобы на проблемы с зубами (14%), кожей (13%), кишечника (10%), опорно-двигательным аппаратом (9%) и ушами (8%), а также ожирение (7%). Однако у собак старше 9 лет чаще диагностировали дегенеративные расстройства, такие как остеоартрит. Владельцы же старших собак определяли как возрастные изменения сонливость, потерю слуха и зрения, меньшую подвижность, жажду и мочеиспускание, а также стоматологические заболевания.

95% собак ветеринары определяли старыми в возрасте более 7,25 года. Записи показали, что в среднем в 12,3 года специалисты отмечали, что пациент в процессе старения, в 12,9 года — старый, а в 13,9 года — уже очень старый. При этом кокер-спаниелей считают старыми раньше, чем джек-рассел-терьеров в среднем на 2,4 года.

Средний возраст, когда ветеринар определял старыми:

джек-рассел-терьеров — 14,1 года;

метисов (смешанная порода) — 13,2 года;

бордер-колли — 12,7 года;

спрингер-спаниель — 12,5 лет;

лабрадоров и ретриверов — 12,2 года;

кокер-спаниелей — 11,7 года.

Результаты статистики соответствуют и выводам относительно среднего возраста эвтаназии среди джек-рассел-терьеров. В отличие от породы, ни пол, ни кастрация или стерилизация не повлияли на возраст, в котором собак определяли старыми.

Чаще всего у старых собак были проблемы:

с лишним весом (35%);

с опорно-двигательным аппаратом (33%);

стоматологические (31%);

с кожей (28%);

с пищеварением (22%).

При этом у кокер-спаниелей шансы на проблемы с зубами больше на 95%, а с опорно-двигательным аппаратом меньше на 95%, чем у метисов. Зубной камень был самой распространенной стоматологической проблемой, такой диагноз затронул 109 из 832 пациентов (13%) и составил почти 5% от всех жалоб.

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