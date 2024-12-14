Вчені встановили вік старіння собак: яка порода має більше проблем зі здоров'ям

Вікові зміни, які помічають у своїх улюбленців власники, не збігаються з проблемами, які найчастіше діагностують ветеринари. Водночас залежно від породи пес може постаріти як в 11,5 року, так і вже після 14-річчя.

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Науковці взялися з’ясувати, коли собаки вступають у вік, в якому ветеринари оцінюють їх як старих. Для цього вони використали ветеринарні електронні медичні записи про 832 хвостатих пацієнтів похилого віку. Результати дослідження були опубліковані 12 грудня у Journal of Small Animal Practice.

Літні собаки становлять від 30% до 40% пацієнтів ветклінік. На стан їхнього здоров’я негативно впливає широкий спектр вікових проблем, від яких страждають всі системи організму.

Найчастіше у британських собак фіксували скарги на проблеми з зубами (14%), шкірою (13%), кишківника (10%), опорно-руховим апаратом (9%) та вухами (8%), а також ожиріння (7%). Однак у собак віком понад 9 років частіше діагностували дегенеративні розлади, такі як остеоартрит. Власники ж старших собак визначали як вікові зміни сонливість, втрату слуху та зору, меншу рухливість, спрагу та сечовипускання, а також стоматологічні захворювання.

95% собак ветеринари визначали старими у віці понад 7,25 року. Записи показали, що в середньому у 12,3 року фахівці зазначали, що пацієнт у процесі старіння, в 12,9 року — старий, а в 13,9 року — вже дуже старий. При цьому кокер-спанієлів вважають старими раніше, ніж джек-рассел-тер'єрів в середньому на 2,4 року.

Середній вік, коли ветеринар визначав старими:

джек-рассел-тер'єрів — 14,1 року;

метисів (змішана порода) — 13,2 року;

бордер-колі — 12,7 року;

спрінгер-спанієль — 12,5 років;

лабрадорів і ретриверів — 12,2 року;

кокер-спанієлів — 11,7 року.

Результати статистики відповідають й висновкам щодо середнього віку евтаназії серед джек-рассел-тер'єрів. На відміну від породи, ні стать, ні кастрація або стерилізація не вплинули на вік, в якому собак визначали старими.

Найчастіше у старих собак були проблеми:

з зайвою вагою (35%);

з опорно-руховим апаратом (33%);

стоматологічні (31%);

зі шкірою (28%);

з травленням (22%).

При цьому у кокер-спанієлів шанси на проблеми з зубами більший на 95%, а з опорно-руховим апаратом менші на 95%, ніж у метисів. Зубний камінь був найпоширенішою стоматологічною проблемою, такий діагноз зачепив 109 з 832 пацієнтів (13%) і склав майже 5% від усіх скарг.

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