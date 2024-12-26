Амуніція на мільйони: собаки в армії Британії отримають сучасне екіпірування (фото)

Тепер чотирилапі матимуть високотехнологічні жилети, захисні окуляри, навушники та черевики на гумовій підошві. Також новий захист дозволяє проводити стрибки з парашутом разом з собаками.

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Британська армія розпочала використання захисного обладнання для собак, яких використовують в зоні проведення бойових операцій. Про це повідомляє місцевий таблоїд The Sun.

За словами командиру кінологічно полку, полковника Енн О’Флінн, потреба у чотирилапих у британській армії змінювалася за останні 15-20 років. Раніше собак використовували в як охоронців і шукачів, а зараз спектр задач значно розширився.

Спорядження собаки в британській армії (фото: The Sun)

"За останні 15 або 20 років потреба в робочих собаках дуже різнилася. З нашого часу в Афганістані та Іраку, де чисельність значно зросла через попит на збільшення підтримки робочих собак", — каже військова.

ЗМІ пише, що в рамках збільшення функціоналу задач, британська армія одягне чотирилапих у високотехнологічні жилети та захисні окуляри. Також до комплекту одягу собак включені навушники та черевики на гумовій підошві, щоб захистити лапи від перепадів температури, скла та осколків.

Спорядження собаки в британській армії (фото: The Sun)

Нове екіпірування чотирилапих дозволить військовим навіть стрибати з парашутом з літаків. Наразі активне тестування нового спорядження для кінологічних служб армії вже завершено, а перші підрозділи отримають все необхідне вже найближчим часом.

Нагадаємо, Фокус писав, як відучити собаку стрибати на гостей. Багато собак, побачивши свою людину або когось, хто раніше проявив до них доброту, стрибають на неї, проявляючи свою радість. Так само вони чинять, коли в дім приходять гості, щоб продемонструвати радість.

Також ми розповідали про те, як учені встановили вік старіння собак. Вікові зміни, які помічають у своїх улюбленців власники, не збігаються з проблемами, які найчастіше діагностують ветеринари. Водночас залежно від породи пес може постаріти як в 11,5 року, так і вже після 14-річчя.