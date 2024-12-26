Мужчина подарил дочери 27 подарков, а сыну только один: говорит, не видит проблемы

Пользователи в соцсетях поддержали поведение мужчины из-за того, как бывшая поступила с героем истории. Больше всего сожаления корреспонденты выразили в адрес малого парня, который стал заложником непростой ситуации.

Related video

Один мужчина решил одарить свою дочь подарками, тогда как сыну решил вручить только один. Такие действия герой истории обосновал довольно простой логикой, пишет британское издание Mirror.

Мужчина рассказал на одном из форумов Reddit, что сейчас поддерживает свою семилетнюю дочь с именем Зара, которая живет сейчас со своей бывшей женой. Она ушла от него после того, как забеременела от другого мужчины, но тот бросил женщину и не интересуется своим сыном.

Герой истории рассказывает, что женщина убедила уже своего 5-летнего сына, что именно герой истории — его отец. Мужчина говорит, что он вынужден видеться с малым только потому, что приезжает в Зарю, чтобы провести время с собственным ребенком.

"Она родилась перед Рождеством. И поэтому, чтобы она не потеряла все подарки перед Рождеством, то просто скупил для дочери все из ее списка желаний. Поэтому в этом году у нее будет 27 подарков — 20 от меня, пять от моего брата и два от ее матери", — рассказывает мужчина.

Герой истории добавляет, что бывшая не получила бонус на работе, поэтому не смогла организовать ужин. Когда муж в очередной раз забрал Зару, то она спросила, не может ли он организовать Рождество "одной семьей". Герой истории сказал, что может сделать так, но при условии, что отдаст Заре все ее подарки на Рождество.

И вот, когда женщина увидела во время совместного рождественского ужина у него дома, сколько сюрпризов привез герой истории для дочери, то бывшая потеряла контроль над собой и начала кричать. Она заявила, что он является жадным и эгоистичным не только из-за того, что купил дочери подарки, но "из-за их цены".

"Пока Зара уже распаковывала свой новый велосипед, е-книжку Kindle и набор для химии, то ее сыну пришлось наблюдать, как его сестра открывает подарки, а он держал в руках только детскую книгу. Это — все, что она могла позволить для него. И она заявила, что Зара должна поделиться подарками с ее сыном. Я сразу сказал, что такого не будет, и я не буду заставлять свою дочь отказываться от подарков в пользу кого-то другого, ведь она заработала все это, потому что была очень хорошим ребенком", — написал мужчина, добавив об успешной учебе ребенка в школе.

Герой истории продолжает, что бывшая не унималась. И тут брат мужчины услышав ссору, достал средства и положил на стол со словами, чтобы та купила сыну приличный подарок. На что герой истории попросил брата забрать средства, и выставил свою бывшую за дверь.

"Утром я получил смс-ку, что я якобы "испортил Рождество", потому что отказался дать несколько подарков Зары ее сыну. Я не думаю об этом, но спрашиваю себя — правильно ли я поступил, когда все отдал своей дочери, а этот парень стоял и наблюдал за этим?", — спрашивает мужчина.

Пользователи в соцсетях поддержали решение мужчины. Один из авторов написал, что мужчина не обязан покупать подарки не своему ребенку, а потому имел право купить для Зары "все, что она хочет".

"Вы точно знали ее финансовое состояние, и что она содержит двоих детей сама. Конечно, вы должны были знать, что ее сын не получит столько как Зара. Поэтому, думаю, что должны были что-то подарить малому", — написал второй пользователь.

Это мнение возразил еще один корреспондент. Он заявил, что аргументы о покупке сыну подарка являются "идиотизмом", ведь малыш не виноват в том, что его мать "изменила и ушла к другому, а его что-то не видно".

"Я думаю, что отказ поделиться подарками не был ошибкой, ведь на то есть причина. Но тут такая ситуация, что четко не скажешь как поступить", — написал еще один пользователь.

Напомним, Фокус писал о том, что купить близким на Рождество и Новый год. Из-за роста цен расходы на подарок могут в этом году также вырасти даже с учётом "праздничных предложений". Но самое главное — это найти подарок, который не только не опустошит кошелек, но и действительно принесет радость близким людям.

Также мы рассказывали, как люди начали дарить подар ки друг другу подарки. Антропологи объяснили самую распространенную традицию в мире — дарение подарков.