Чоловік подарував доньці 27 подарунків, а сину — лише один: каже, не бачить проблеми

Користувачі в соцмережах підтримали поведінку чоловіка через те, як колишня вчинила з героєм історії. Найбільше жалю дописувачі висловили на адресу малого хлопця, який став заручником непростої ситуації.

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Один чоловік вирішив обдарувати свою доньку подарунками, тоді як сину — вручити лише один. Такі дії герой історії обґрунтував доволі простою логікою, пише британське видання Mirror.

Чоловік розповів на одному з форумів Reddit, що наразі підтримує свою семирічну доньку Зару, яка живе зараз із його колишньою дружиною. Жінка пішла від нього, коли завагітніла від іншого чоловіка, але той кинув її згодом і не цікавиться своїм сином.

Герой історії розповідає, що жінка переконала вже свого 5-річного сина, що саме цей чоловік — його батько.А той каже, що змушений бачитися з малим тільки тому, що приїжджає до Зари, щоби провести час із власною дитиною.

"Вона народилася перед Різдвом. І тому, щоб вона не загубила всі подарунки перед Різдвом, то просто скупив для доні усе з її списку бажань. Тому цього року у неї буде 27 подарунків — 20 від мене, п'ять від мого брата та два від її матері", — розповідає чоловік.

Герой історії додає, що колишня не отримала бонусу на роботі, тому не змогла організувати вечерю. Коли чоловік укотре забрав Зару, то вона спитала, чи не може він організувати Різдво "однією родиною". Герой історії сказав, що може зробити так, але за умови, що віддасть Зарі всі її подарунки на Різдво.

І ось, коли жінка побачила під час спільної різдвяної вечері у нього вдома, скільки сюрпризів привіз герой історії для доньки, то втратила контроль над собою і почала кричати. Вона заявила, що він є жадібним та егоїстичним не тільки через те, що купив доньці подарунки, але "через їхню ціну".

"Поки Зара вже розпаковувала свій новий велосипед, е-книжку Kindle і набір для хімії, то її сину довелося спостерігати, як його сестра відкриває подарунки, а він тримав у руках лише дитячу книжку. Це все, що вона могла дозволити для нього. Тому мати заявила, що Зара має поділитися подарунками з її сином. Я відразу сказав, що такого не буде, я не змушуватиму свою доньку відмовлятися подарунків на користь когось іншого, адже вона заробила все це, бо була дуже хорошою дитиною", — написав чоловік, додавши про успішне навчання дівчинки в школі.

Герой історії продовжує, що колишня не вгамовувалася. І тут брат чоловіка почувши сварку, дістав кошти та поклав на стіл зі словами, щоб та купила сину пристойний подарунок. На що чоловік попрохав брата забрати кошти і виставив свою колишню за двері.

"Зранку я отримав смс-ку, що я нібито "зіпсував Різдво", бо відмовився дати кілька подарунків Зари її сину. Я не думаю про це, та питаю себе — чи правильно я вчинив, коли все віддав своїй доньці, а цей хлопчина стояв і спостерігав за цим?" — питає чоловік.

Користувачі в соцмережах підтримали рішення чоловіка. Один із дописувачів написав, що чоловік не зобов'язаний купувати подарунки не своїй дитині, а тому мав право купити для Зари "все, що вона хоче".

"Ви точно знали її фінансовий стан, і що вона утримує двох дітей сама. Звісно, ви мали знати, що її син не отримає стільки, як Зара. Тому, гадаю, ви мали щось подарувати малому", — написав другий користувач.

Цю думку заперечив ще один дописувач. Він заявив, що аргументи про купівлю синові подарунка є "ідіотизмом", адже малий не винуватий в тому, що його мати "зрадила та пішла до іншого, а того щось не видно".

"Я гадаю, що відмова поділитися подарунками не була помилкою, адже на те є причина. Але тут така ситуація, що чітко не скажеш як вчинити", — написав ще один користувач.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що купити близьким на Різдво та Новий рік. Через зростання цін витрати на подарунок можуть цього року також зрости навіть із урахуванням "святкових пропозицій". Але найголовніше — це знайти подарунок, який не лише не спустошить гаманець, але й дійсно принесе радість близьким людям.

Також ми розповідали, як люди почали дарувати подарунки одне одному подарунки. Антропологи пояснили найпоширенішу традицію у світі — дарування подарунків.