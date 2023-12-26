Как люди начали дарить друг другу подарки: такое поведение противоречит эволюции

Антропологи объяснили самую распространенную традицию в мире – дарение подарков.

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Психологи подтверждают, что люди переживают "теплые" эмоции во время вручения подарков. По словам теологов, в католицизме, буддизме и исламе дарение – это дань моральным ценностям, таким как любовь, доброта и благодарность. Философы, от Сенеки до Ницше, считали дарение лучшим проявлением самоотверженности, пишет IFLScience.

Но из всех объяснений того, как сложилась традиция дарения подарков, самую убедительную теорию выдвинул французский антрополог Марсел Мосс еще в 1925 году. Как и многие коллеги антрополога, он был озадачен поведением обществ, где практиковалось такое расточительство.

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Например, на северо-западном побережье Канады и США коренные народы проводили церемонии потлача. Так, в ходе многодневных пиров хозяева раздавали своим гостям огромное количество имущества. К примеру, известный потлач прошел в 1921 году, его организовал глава одного из кланов коренного народа в Канаде. Он подарил членам своей общины 400 мешков муки, стопки одеял, швейные машинки, мебель, каноэ и даже бильярдные столы.

Мосс называл потлачи как крайнюю форму дарения. Но подчеркивал, что подобное поведение характерно почти для всех человеческих обществ. Иными словами, люди почему-то отдают вещи даже того, когда сохранение их для себя имело бы гораздо больше экономического и эволюционного смысла.

Антрополог также заметил, что дарение можно разбить на три неразрывно связанных действия. Люди дарят подарки, получают их, а потом отвечают взаимностью.

Первый акт дарения направлен на демонстрацию добродетели дарителя, который показывает свою щедрость, доброту и честь.

Акт получения подарка демонстрирует уважение со стороны получателя, которые показывает готовность принять то, что ему предлагают.

Третья составляющая традиции дарения заключается во взаимности, ответного дара со стороны получателя. От человека ожидают, что они явно или неявно отблагодарит дарителя.

После того, как даритель был отблагодарен, он может проявить взаимность. Таким образом, дарение превращается в почти бесконечный цикл.

Именно последний этап дарения – взаимность, делает подарки уникальным явлением. Потому как в отличие от покупок в магазине, при котором товар обменивается на деньги, дарение подарков же завязывает новые отношение и поддерживает уже имеющиеся.

По мнению антрополога, подарки могут объединять людей, они удерживают людей в бесконечном цикле взаимных обязательств.

Кроме этого, идея Мосса исключает безудержное потребление. Его теория предполагает, что чем более значимым и личным является подарок, тем большее уважение оказывается. По-настоящему продуманный подарок с гораздо меньшей вероятностью окажется на свалке.

Напомним, антропологи выяснили, когда предки людей стали прямоходящими. Исследователи проанализировали части скелета ардипитека возрастом 4,4 млн лет.