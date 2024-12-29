Обед начал таинственно исчезать: женщина преподала ценный урок коллеге по работе

Женщина заметила, что ее обеды регулярно пропадают из офисного холодильника. Ни попытки подписывать контейнеры, ни прятать их подальше не дали результата. В итоге она решила подойти к проблеме с более креативным подходом.

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В одной из офисных кухонь разгорелся неожиданный конфликт, привлекший внимание пользователей интернета. Женщина поделилась историей на Reddit, рассказав, как ей удалось справиться с коллегой, который регулярно крал ее обеды из холодильника. История быстро обрела популярность благодаря оригинальному подходу к "мелкой мести".

По словам пострадавшей, она неоднократно замечала, что ее обеды таинственно исчезают. Ни маркировка контейнеров, ни прятки в глубине холодильника не помогали остановить похитителя. Тогда она решила действовать более изобретательно: стала приносить "отвратительные" блюда, чтобы отвадить вора.

"Однажды я высыпала банку собачьего корма в контейнер и подписала его как остатки чили. В другой раз я упаковала пюре из цветной капусты, покрашенное в ярко-зеленый цвет", — рассказала женщина.

Однако кульминацией ее мести стал контейнер с желе, смешанным с тунцом. На удивление, после этого кражи прекратились.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Хотя автор истории признала, что сомневалась, не зашла ли она слишком далеко, ее действия нашли одобрение среди пользователей соцсети:

"Компания вряд ли что-то сделает в таких случаях, а вы можете попасть в неприятности. Но ваш подход заслуживает уважения";

"У некоторых людей пищевая аллергия или диабет, и они могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия еды";

"Они испытывают финансовые трудности или просто жадные придурки? Честно говоря, не понимаю и хотел бы, чтобы кто-то, кто ворует обеды, прокомментировал это и дал некоторое представление о том, что ими движет и почему они это делают. Острые ощущения? Или они просто разорены или ленивы?"

Ранее Фокус сообщал, что женщина рассказала о "секретном супермаркете" с большими скидками. Девушка по имени Рианон утверждает, что в магазине можно купить брендовые товары по низким ценам. Супермаркет предназначен для получателей пособий и предлагает широкий выбор продуктов и товаров.

Также стало известно, что мать поменяла подгузник малышу прямо за столом. Инцидент вызвал волну возмущения среди клиентов, которые пожаловались на происходящее менеджеру заведения.