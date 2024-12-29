Обід почав таємничо зникати: жінка дала цінний урок колезі по роботі

Жінка помітила, що її обіди регулярно пропадають з офісного холодильника. Ні спроби підписувати контейнери, ні ховати їх подалі не дали результату. У підсумку вона вирішила підійти до проблеми з більш креативним підходом.

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В одній з офісних кухонь розгорівся несподіваний конфлікт, який привернув увагу користувачів інтернету. Жінка поділилася історією на Reddit, розповівши, як їй вдалося впоратися з колегою, який регулярно крав її обіди з холодильника. Історія швидко набула популярності завдяки оригінальному підходу до "дрібної помсти".

За словами постраждалої, вона неодноразово помічала, що її обіди таємниче зникають. Ні маркування контейнерів, ні хованки в глибині холодильника не допомагали зупинити викрадача. Тоді вона вирішила діяти більш винахідливо: почала приносити "огидні" страви, щоб відвадити злодія.

"Одного разу я висипала банку собачого корму в контейнер і підписала його як залишки чилі. Іншим разом я упакувала пюре з цвітної капусти, пофарбоване в яскраво-зелений колір", — розповіла жінка.

Однак кульмінацією її помсти став контейнер із желе, змішаним із тунцем. На диво, після цього крадіжки припинилися.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Хоча авторка історії визнала, що сумнівалася, чи не зайшла вона занадто далеко, її дії знайшли схвалення серед користувачів соцмережі:

"Компанія навряд чи щось зробить у таких випадках, а ви можете потрапити в неприємності. Але ваш підхід заслуговує на повагу";

"У деяких людей харчова алергія або діабет, і вони можуть зіткнутися із серйозними проблемами через відсутність їжі";

"Вони відчувають фінансові труднощі чи просто жадібні придурки? Чесно кажучи, не розумію і хотів би, щоб хтось, хто краде обіди, прокоментував це і дав деяке уявлення про те, що ними рухає і чому вони це роблять. Гострі відчуття? Чи вони просто розорені або ліниві?"

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розповіла про "секретний супермаркет" з великими знижками. Дівчина на ім'я Ріанон стверджує, що в магазині можна купити брендові товари за низькими цінами. Супермаркет призначений для одержувачів допомоги і пропонує широкий вибір продуктів і товарів.

Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.