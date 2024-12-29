Обід почав таємничо зникати: жінка дала цінний урок колезі по роботі
Жінка помітила, що її обіди регулярно пропадають з офісного холодильника. Ні спроби підписувати контейнери, ні ховати їх подалі не дали результату. У підсумку вона вирішила підійти до проблеми з більш креативним підходом.
В одній з офісних кухонь розгорівся несподіваний конфлікт, який привернув увагу користувачів інтернету. Жінка поділилася історією на Reddit, розповівши, як їй вдалося впоратися з колегою, який регулярно крав її обіди з холодильника. Історія швидко набула популярності завдяки оригінальному підходу до "дрібної помсти".
За словами постраждалої, вона неодноразово помічала, що її обіди таємниче зникають. Ні маркування контейнерів, ні хованки в глибині холодильника не допомагали зупинити викрадача. Тоді вона вирішила діяти більш винахідливо: почала приносити "огидні" страви, щоб відвадити злодія.
"Одного разу я висипала банку собачого корму в контейнер і підписала його як залишки чилі. Іншим разом я упакувала пюре з цвітної капусти, пофарбоване в яскраво-зелений колір", — розповіла жінка.
Однак кульмінацією її помсти став контейнер із желе, змішаним із тунцем. На диво, після цього крадіжки припинилися.
Хоча авторка історії визнала, що сумнівалася, чи не зайшла вона занадто далеко, її дії знайшли схвалення серед користувачів соцмережі:
- "Компанія навряд чи щось зробить у таких випадках, а ви можете потрапити в неприємності. Але ваш підхід заслуговує на повагу";
- "У деяких людей харчова алергія або діабет, і вони можуть зіткнутися із серйозними проблемами через відсутність їжі";
- "Вони відчувають фінансові труднощі чи просто жадібні придурки? Чесно кажучи, не розумію і хотів би, щоб хтось, хто краде обіди, прокоментував це і дав деяке уявлення про те, що ними рухає і чому вони це роблять. Гострі відчуття? Чи вони просто розорені або ліниві?"
Раніше Фокус повідомляв, що жінка розповіла про "секретний супермаркет" з великими знижками. Дівчина на ім'я Ріанон стверджує, що в магазині можна купити брендові товари за низькими цінами. Супермаркет призначений для одержувачів допомоги і пропонує широкий вибір продуктів і товарів.
Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.